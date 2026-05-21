Estos podrían ser los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial

Previo al duelo amistoso vs. Costa Rica en Bogotá, la Selección Colombia comenzó su preparación para la Copa Mundial de la FIFA, que, según Juan Pablo Hernández de Gol Caracol y Blu Radio, se han ido sumando los que sí irán al torneo internacional, o por lo menos es lo que han dado a entender desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
El técnico tendrá hasta la primera semana de junio para enviar la lista a la FIFA, la cual sería revelada días antes para toda la afición. Sin embargo, Fabio Póveda y Javier Castell hicieron la tarea de analizar las convocatorias y lo que se ha dicho desde la FCF, además del anuncio de algunos clubes de liberar a algunos futbolistas colombianos y a otros no, o el caso de Durán que, pese a estar en Medellín, no está en la sede.
Nombres como Luis Díaz, James Rodríguez, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero y Luis Suárez serían los fijos de la lista, mientras que los demás son los que se "pelean un puesto", pero que tendrán priodidad a los que más participación tuvieron en Eliminatorias como Jhon Lucumí, Juan Cabal, Deiver Machado, Johan Mojíca, Jhon Arias, Álvaro Montero y Rafael Santos Borré.
Estos serían los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial
- Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).
- Defensores: Jhon Lucumí (Bolonia), Juan David Cabal (Juventus), Daniel Muñoz (Crystal Palace); Johan Mojica (Mallorca), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda), Deiver Machado (Nantes); Yerson Mosquera (Wolverhampton).
- Volantes: Jefferson Lerma (Crystal Palace), James Rodríguez (Minnesota United), Jhon Arias (Palmeiras); Kevin Castaño (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central), Juan Fernando Quintero (River Plate); Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica) y Gustavo Puerta (Racing de Santander).
- Delanteros: Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Luis Díaz (Bayern Múnich), Johan Carbonero (Internacional de Porto Alegre), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama) y Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre).