En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

  • Final Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

    Mundial 2026: la verdad tras las teorías de conspiración contra Argentina

  • Aitana.jpg

    "Superestrella", de Aitana, el himno de la selección española en el Mundial 2026

    Así recibieron a Argentina en Buenos Aires.jpg

    Así recibieron a Argentina en Buenos Aires tras perder la final del Mundial

    El gesto de Argentina que no se vio que molestó a hinchas.jpg

    El gesto de Argentina que no se vio y molestó a hinchas españoles: "Malos perdedores"

    Selección Colombia en el Mundial 2026.jpg

    Así quedó la tabla de posiciones general del Mundial 2026: ¿cómo le fue a Colombia?

Publicidad

BLU_BANNER_CALENDARIO_APERTURA_DK.jpg

Selección Colombia

  • Johan Mojica.jpg

    Mojica sale a defenderse por críticas en redes: "Sería incapaz de responder así"

    Selección Colombia

    Confirman amistoso entre la Selección Colombia y Perú en próximos amistosos FIFA

    Copa América de Colombia en 2001

    Los detalles que no se conocían de los premios de Colombia en la Copa América 2001

    Iván Ramiro Córdoba con la Selección Colombia

    Se cumplen 25 años del único título de Colombia en la Copa América: emotiva dedicatoria de Córdoba

BLU-RADIO-LA-OLA-BLU-BANNER-DK-1246-X-110.gif

Partidos y resúmenes de Colombia
Vea en YouTube

CARDS_COL_SUI.png

Colombia Vs Suiza

CARDS_COL_GHANA.png

Colombia vs. Ghana

CARD_COL_POR.jpg

Colombia vs. Portugal

CARD_COL_RCG.jpg

Colombia vs. RD Congo

CARD_UZB_COL.jpg

Uzbekistán vs. Colombia

Publicidad

BL_BANNER_PROMOCIONAL_VIDEOS_MUNDIAL-BLU_DK.jpg
Videos Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

Final Mundial 2026: España vs Argentina

Más videos

10 videos

España vs Argentina: final del Mundial 2026 Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
Final Mundial 2026: España vs Argentina
Francia vs Inglaterra: partido por el tercer lugar Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
Francia vs Inglaterra por el tercer lugar
Inglaterra vs Argentina. Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
🔴 EN VIVO 🔴 INGLATERRA VS ARGENTINA | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | SEMIFINAL
MINUATURA Argentina Suiza.jpg Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
🔴 EN VIVO 🔴 ARGENTINA VS SUIZA | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | CUARTOS DE FINAL
🔴 EN VIVO 🔴NORUEGA VS INGLATERRA Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
🔴 EN VIVO 🔴NORUEGA VS INGLATERRA | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | CUARTOS DE FINAL
México vs Inglaterra Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
🔴 EN VIVO 🔴 MÉXICO VS INGLATERRA | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | OCTAVOS DE FINAL
Portugal vs. Croacia EN VIVO.jpg Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
🔴 EN VIVO 🔴PORTUGAL VS CROACIA | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | DICISEISAVOS DE FINAL
Sudáfrica vs Canadá: 16avos de final Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
Sudáfrica vs Canadá
Panamá vs. Inglaterra Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
Panamá vs. Inglaterra
BLU_MINIATURA_TRANSMISION Ahora
Copa Mundial de la FIFA 2026
EN VIVO 🔴PORTUGAL VS UZBEKISTAN | COPA MUNDIAL DE LA FIFA | FECHA 2 | GRUPO K

Más noticias del Mundial 2026

Gianni Infantino en la IFAB

FIFA niega ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos entre críticas por opacidad

Copa Mundial

FIFA desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo

Copa Mundial de la FIFA

La amenaza de la UEFA y el boicot al Mundial por proyecto de la FIFA

Pelea Argentina - España

Confirman los jugadores que investigará la Fifa por incidentes en la final Argentina - España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad