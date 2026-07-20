Así quedó la tabla de posiciones general del Mundial 2026: ¿cómo le fue a Colombia?

España conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un difícil partido contra Argentina y le dio cierre a la competencia en su primera edición con 104 partidos. Por su parte, Inglaterra y Francia ocuparon la tercera y cuarta posición de la competencia, respectivamente, tras disputar el encuentro el pasado sábado, 18 de julio.

La gran sorpresa fue México, pues la anfitriona quedó la quinta posición por encima de selecciones como Noruega, Bélgica, Suiza, Brasil, entre otros, demostrando la histórica participación que tuvo en esta edición en donde, por fortuna, disputó sus partidos de local en el mítico Azteca.

En el caso de Colombia, no fue tan buena, pese a haber quedado por encima de selecciones como Brasil, Alemania, Portugal, Uruguay, entre otras, quedó por muy poco en el top 10 y dejó una presentación regular en esta edición del 2026.

En los últimos lugares quedaron Irak, Uzbekistán, Túnez, Haití y Jordania que tuvieron actuaciones para el olvido.



Mundial // Foto: AFP

Tabla de posiciones general del Mundial 2026