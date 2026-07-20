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Así quedó la tabla de posiciones general del Mundial 2026: ¿cómo le fue a Colombia?

España, Argentina e Inglaterra se quedaron con el podio tras los últimos partidos del Mundial, mientras que Colombia superó a grandes selecciones.

Selección Colombia en el Mundial 2026.jpg
Selección Colombia en el Mundial 2026 //
Fotos: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

España conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un difícil partido contra Argentina y le dio cierre a la competencia en su primera edición con 104 partidos. Por su parte, Inglaterra y Francia ocuparon la tercera y cuarta posición de la competencia, respectivamente, tras disputar el encuentro el pasado sábado, 18 de julio.

La gran sorpresa fue México, pues la anfitriona quedó la quinta posición por encima de selecciones como Noruega, Bélgica, Suiza, Brasil, entre otros, demostrando la histórica participación que tuvo en esta edición en donde, por fortuna, disputó sus partidos de local en el mítico Azteca.

En el caso de Colombia, no fue tan buena, pese a haber quedado por encima de selecciones como Brasil, Alemania, Portugal, Uruguay, entre otras, quedó por muy poco en el top 10 y dejó una presentación regular en esta edición del 2026.

En los últimos lugares quedaron Irak, Uzbekistán, Túnez, Haití y Jordania que tuvieron actuaciones para el olvido.

Mundial
Mundial //
Foto: AFP

Tabla de posiciones general del Mundial 2026

  1. España — 22 puntos
  2. Argentina — 21 puntos
  3. Inglaterra — 19 puntos
  4. Francia — 18 puntos
  5. México — 12 puntos
  6. Noruega — 12 puntos
  7. Bélgica — 11 puntos
  8. Suiza — 11 puntos
  9. Marruecos — 11 puntos
  10. Colombia — 11 puntos
  11. Brasil — 10 puntos
  12. Estados Unidos — 9 puntos
  13. Países Bajos — 8 puntos
  14. Portugal — 8 puntos
  15. Alemania — 7 puntos
  16. Canadá — 7 puntos
  17. Egipto — 6 puntos
  18. Costa de Marfil — 6 puntos
  19. Croacia — 6 puntos
  20. Japón — 5 puntos
  21. Australia — 5 puntos
  22. Paraguay — 5 puntos
  23. RD Congo — 4 puntos
  24. Ghana — 4 puntos
  25. Ecuador — 4 puntos
  26. Sudáfrica — 4 puntos
  27. Suecia — 4 puntos
  28. Austria — 4 puntos
  29. Bosnia — 4 puntos
  30. Argelia — 4 puntos
  31. Senegal — 3 puntos
  32. Irán — 3 puntos
  33. Cabo Verde — 3 puntos
  34. Corea del Sur — 3 puntos
  35. Turquía — 3 puntos
  36. Escocia — 3 puntos
  37. Uruguay — 2 puntos
  38. Arabia Saudita — 2 puntos
  39. Chequia — 1 punto
  40. Nueva Zelanda — 1 punto
  41. Catar — 1 punto
  42. Curazao — 1 punto
  43. Panamá — 0 puntos
  44. Jordania — 0 puntos
  45. Haití — 0 puntos
  46. Uzbekistán — 0 puntos
  47. Túnez — 0 puntos
  48. Irak — 0 puntos
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