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Final Mundial 2026: FIFA abrirá proceso disciplinario a Selección Argentina por pelea

Al final del partido, Nahuel Molina propinó un puñetazo a Rodri y desembocó en una pelea que terminó con Leandro Paredes expulsado.

Pelea en final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Pelea en final del Mundial 2026
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026, según informó este lunes Sky Sports News.

El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste' tras ser decretado el final del encuentro.

Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella.

Leandro Paredes y Eric García se enfrentaron en la final del Mundial 2026
Leandro Paredes y Eric García se enfrentaron en la final del Mundial 2026
Foto: AFP

El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.

De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo.

Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

Por ello, Sky Sports reveló que, por ello, la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones.

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