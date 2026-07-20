Alejandro Domínguez confirma que el Mundial 2030 tendrá 64 equipos

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó a través de sus redes sociales que el Mundial 2030 contará con la participación de 64 selecciones.

La cita mundialista, que conmemorará el Centenario de la Copa del Mundo, tendrá un incremento de 16 equipos respecto al formato de 48 selecciones utilizado en 2026.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, y Gianni Infantino, presidente de la Fifa Foto: AFP

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", publicó Domínguez.



Cómo será el nuevo formato del Mundial 2030

La ampliación a 64 equipos modificará la estructura del torneo para simplificar el sistema de clasificación a las fases de eliminación directa.



Fase de grupos: el torneo se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno.

el torneo se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasificación: las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.

las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final. Ventaja del sistema: este formato elimina la necesidad de calcular los mejores terceros puestos, una fórmula compleja que se evaluó para la edición de 48 equipos.

La propuesta, impulsada por la Conmebol, busca que el Mundial del Centenario permita la participación de un mayor número de naciones en la cita histórica.



El respaldo de la FIFA a la expansión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya había mostrado apertura a debatir esta ampliación tras el cierre de la Copa del Mundo 2026.

En declaraciones recientes al medio suizo Blue News, Infantino defendió la inclusión de más países para incentivar el desarrollo del fútbol global.



Gianni Infantino en la IFAB/AFP KARIM JAAFAR / AFP

"Hemos visto que la calidad de los equipos es extremadamente alta y está aumentando por todo el mundo. Si no les das a los países pequeños la oportunidad de participar, bloquearás su incentivo de seguir mejorando", afirmó el dirigente.



Una sede inédita en tres continentes

El Mundial 2030 será el primer torneo transoceánico de la historia, organizado de manera conjunta por España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, para conmemorar la primera edición de 1930 en Montevideo, Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán tres partidos inaugurales.

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La FIFA definirá en las próximas reuniones la aprobación definitiva de este formato y resolverá la disputa por la sede de la final, donde España y Marruecos compiten por albergar el partido definitivo.