En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Dilan Cruz
Mindefensa
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / ¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Infantino confirma que la FIFA debatirá el formato

¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Infantino confirma que la FIFA debatirá el formato

La FIFA revisará al finalizar el Mundial 2026 la propuesta de ampliar la Copa del Mundo de 2030 a 64 selecciones, un cambio que volvería a transformar el torneo.

Gianni Infantino_AFP.jpg
Gianni Infantino, presidente de la Fifa
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

La posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA vuelva a cambiar de formato comenzó a tomar fuerza. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la opción de disputar el Mundial de 2030 con 64 selecciones, una expansión que supondría sumar 16 equipos más respecto al formato vigente de 48 participantes.

Según explicó el dirigente,una vez concluya el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, la propuesta será revisada y debatida por los órganos competentes de la FIFA.

Infantino señaló que el organismo evaluará la iniciativa con el objetivo de seguir impulsando un torneo en el que, según su visión, "todos puedan participar", manteniendo abierta la puerta a una nueva transformación de la principal competencia del fútbol.

La propuesta de ampliar nuevamente el número de selecciones volverá a generar el debate sobre el futuro de la Copa del Mundo.

¿Por qué la FIFA estudia ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones?

El eventual cambio responde a la evaluación que realizará la FIFA sobre el desarrollo del Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 selecciones.

Ese torneo marcó un cambio histórico al dejar atrás el tradicional formato de 32 equipos, vigente durante varias ediciones. Con la ampliación aprobada por la FIFA, el campeonato pasó de 64 partidos a 104 encuentros, incrementando el número de selecciones participantes y ampliando la representación de las distintas confederaciones.

Publicidad

Ahora, el organismo pretende analizar si ese modelo puede seguir creciendo. Por esa razón, la posibilidad de llegar a 64 selecciones en la edición de 2030 será uno de los temas que se discutirán una vez termine la actual Copa del Mundo.

¿Dónde se jugará el Mundial de 2030?

La próxima Copa del Mundo tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales como parte de la conmemoración del centenario del torneo.

Publicidad

En caso de aprobarse la expansión a 64 selecciones, el campeonato tendría que adaptarse nuevamente en aspectos como la programación, la distribución de los encuentros y la organización deportiva, y a la oposición que han mostrado confederaciones como la UEFA, que se ha opuesto en pleno a esta medida.

Recordemos que la presidencia de Infantino en la FIFA ha estado marcada por una política de expansión del torneo. Después de varios mundiales disputados con 32 selecciones, el dirigente suizo impulsó el histórico incremento a 48 equipos para la edición de 2026, una decisión que amplió tanto el número de países participantes como la cantidad de partidos.

Con ese antecedente, la posibilidad de un Mundial de 64 selecciones vuelve a instalarse sobre la mesa.

Puede leer:

Captura de pantalla de la jugada del gol.
Copa Mundial de la FIFA 2026

¿El balón tocó el cable y favoreció a Inglaterra? FIFA respondió tras la polémica ante Noruega

Pierluigi Collina
Copa Mundial de la FIFA 2026

Pierluigi Collina defiende el arbitraje de la FIFA tras polémica victoria de Argentina ante Egipto

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gianni Infantino

FIFA

Copa Mundial de la FIFA

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Lionel Messi

Selección Francia

Selección de Inglaterra

selección Argentina

Selección de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad