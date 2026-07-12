¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Infantino confirma que la FIFA debatirá el formato

La posibilidad de que la Copa Mundial de la FIFA vuelva a cambiar de formato comenzó a tomar fuerza. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el organismo analizará la opción de disputar el Mundial de 2030 con 64 selecciones, una expansión que supondría sumar 16 equipos más respecto al formato vigente de 48 participantes.

Según explicó el dirigente,una vez concluya el certamen que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, la propuesta será revisada y debatida por los órganos competentes de la FIFA.

Infantino señaló que el organismo evaluará la iniciativa con el objetivo de seguir impulsando un torneo en el que, según su visión, "todos puedan participar", manteniendo abierta la puerta a una nueva transformación de la principal competencia del fútbol.

La propuesta de ampliar nuevamente el número de selecciones volverá a generar el debate sobre el futuro de la Copa del Mundo.



¿Por qué la FIFA estudia ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones?

El eventual cambio responde a la evaluación que realizará la FIFA sobre el desarrollo del Mundial de 2026, el primero de la historia con 48 selecciones.

Ese torneo marcó un cambio histórico al dejar atrás el tradicional formato de 32 equipos, vigente durante varias ediciones. Con la ampliación aprobada por la FIFA, el campeonato pasó de 64 partidos a 104 encuentros, incrementando el número de selecciones participantes y ampliando la representación de las distintas confederaciones.

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Ahora, el organismo pretende analizar si ese modelo puede seguir creciendo. Por esa razón, la posibilidad de llegar a 64 selecciones en la edición de 2030 será uno de los temas que se discutirán una vez termine la actual Copa del Mundo.

¿Dónde se jugará el Mundial de 2030?

La próxima Copa del Mundo tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales como parte de la conmemoración del centenario del torneo.

¡Este martes y miércoles! 🍿⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

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En caso de aprobarse la expansión a 64 selecciones, el campeonato tendría que adaptarse nuevamente en aspectos como la programación, la distribución de los encuentros y la organización deportiva, y a la oposición que han mostrado confederaciones como la UEFA, que se ha opuesto en pleno a esta medida.

Recordemos que la presidencia de Infantino en la FIFA ha estado marcada por una política de expansión del torneo. Después de varios mundiales disputados con 32 selecciones, el dirigente suizo impulsó el histórico incremento a 48 equipos para la edición de 2026, una decisión que amplió tanto el número de países participantes como la cantidad de partidos.

Con ese antecedente, la posibilidad de un Mundial de 64 selecciones vuelve a instalarse sobre la mesa.