En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Selección Francia

Selección Francia

Zinedine Zidane y Philippe Diallo posan en la FFF tras la presentación del nuevo seleccionador de Francia.
Deportes

Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia: firmó hasta después del Mundial de 2030

Mbappé y Deschamps
Copa Mundial de la FIFA 2026

Mbappé envía un desgarrador mensaje a Deschamps: "La gente no ha sabido apreciar tu grandeza"

inglaterra.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 4 a 6

Mbappé (1).jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

Mbappé supera a Messi como máximo goleador histórico en mundiales y lidera la Bota de Oro

Francia vs Inglaterra: partido por el tercer lugar
Copa Mundial de la FIFA 2026

En un festival de goles, Inglaterra se queda con el tercer puesto del Mundial 2026 ante Francia

Francia e Inglaterra se disputan el tercer puesto en partido que nadie quiere jugar
Copa Mundial de la FIFA 2026

Mbappé, Kane y Bellingham, protagonistas en el duelo por el tercer lugar del Mundial

Zinedine Zidane será DT de Francia.
Copa Mundial de la FIFA 2026

Llegó la hora de Zizou: Zinedine Zidane será el nuevo técnico de Francia

Trofeo del Mundial 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026? Fecha, hora y dónde verla online

Gianni Infantino_AFP.jpg
Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Mundial 2030 con 64 selecciones? Infantino confirma que la FIFA debatirá el formato

Kylian Mbappé
Copa Mundial de la FIFA 2026

Francia, primer semifinalista del Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad