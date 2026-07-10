Mindefensa revela detalles de reunión con presidente Petro y dice que mandato termina el 6 de agosto

En una sorpresiva visita a la central de abastos de Bogotá, Corabastos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles cruciales sobre la estabilidad institucional del país y las garantías de seguridad durante el actual periodo de transición presidencial. En diálogo con Mañanas Blu, el alto funcionario confirmó que ha mantenido diálogos directos con el presidente Gustavo Petro para coordinar un traspaso de mando ordenado y seguro.

Seguridad y garantías para el proceso de empalme

El ministro Sánchez reveló que hace pocos días sostuvo un encuentro clave en la Casa de Nariño con el mandatario actual para evaluar los protocolos de protección. “Estuvimos mirando el ambiente de seguridad para esta transición”, explicó el jefe de la cartera de Defensa, subrayando que el objetivo es asegurar la integridad tanto del presidente saliente como del electo, Abelardo De La Espriella.

Sánchez enfatizó que el proceso administrativo ya está en marcha bajo directrices claras y que el presidente le dijo: “Mi mandato termina el 6 de agosto del 2026". Por eso hay unas órdenes que se emitieron de empalme, quiere decir que hay una transición y debemos garantizar la seguridad. Según el ministro, estas reuniones no son para realizar reclamos políticos, sino que forman parte del trabajo diario para proteger a todos los colombianos sin distinción.

Rechazo a rumores de golpe y respeto a la Constitución

Ante las versiones que circulan en redes sociales sobre un posible desconocimiento de los resultados electorales o un "golpe de Estado", el ministro fue tajante al transmitir el mensaje del presidente Petro. “El señor presidente me dijo: '¿Por qué están diciendo que golpe de estado, que no sé qué? Jamás, jamás voy a dar una orden... que vaya en contra de la ley'”.



El funcionario calificó estas teorías como producto de una “desinformación muy fuerte” que busca generar confusión. Aseguró que la cúpula militar y policial tiene total claridad sobre su rol constitucional: “Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático”.

Asimismo, recalcó que la fuerza pública acatará los lineamientos del gobierno actual hasta el 6 de agosto y los del nuevo mandatario a partir del 7 de agosto, respetando la línea de mando establecida.

Lucha contra la criminalidad en Corabastos

Acompañado por el director general de la Policía, el ministro aprovechó su estancia en la central de alimentos para promover la campaña contra la extorsión. Sánchez destacó que, gracias a la denuncia ciudadana, el “81% de los casos de extorsión no se paga porque confían en la fuerza pública”.

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Finalmente, el ministro presentó un balance positivo en materia de seguridad para la capital, resaltando que el homicidio se ha reducido en un 7.7% y el secuestro en un 54% en comparación con el año anterior.

Concluyó reafirmando que el papel de las autoridades es “proteger a todos los colombianos y garantizar también ese pilar fundamental del estado social de derecho que es la democracia”.

Escuche aquí la entrevista: