En conversación, Petro se comprometió con Lula da Silva a dejar la presidencia este 6 de agosto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se comprometió ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a dejar el cargo el próximo 6 de agosto y a promover una transición pacífica de Gobierno, informó este jueves la Presidencia brasileña en un comunicado.

Tras indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro "reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", afirmó la Presidencia brasileña en una nota en la que informó sobre la conversación telefónica que los dos mandatarios sostuvieron en la mañana de este jueves.

Petro reafirmó su compromiso de entregar el poder, pese a que ha dicho que no reconoce como su sucesor a Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del pasado 21 de junio, en las que derrotó a su candidato oficialista, Iván Cepeda.

El líder progresista colombiano, además, ha dicho que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones.



Lula y Petro aprovecharon su conversación telefónica para abordar asuntos de la agenda bilateral y "sobre la situación política en Colombia", así como para destacar los progresos que promovieron al "trabajar juntos".

"El presidente de Brasil agradeció al de Colombia por la amistad y por la cooperación con Brasil y el pueblo brasileño", asegura el comunicado.

De acuerdo con la Presidencia brasileña, Petro demostró durante todo su mandato un firme compromiso con la integración regional y con el enfrentamiento de los desafíos comunes de Suramérica.

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"El presidente Lula también destacó la determinación inquebrantable de Petro en promover la sustentabilidad ambiental y la preservación de la Amazonia, así como su incansable compromiso en el enfrentamiento al narcotráfico y al crimen organizado trasnacional", agrega la nota.

El comunicado recuerda que, en los tres años y medio en que Lula y Petro coincidieron como gobernantes, Colombia fue uno de los países más visitados por el presidente brasileño, con cinco viajes.

Además de una visita de Estado a Bogotá en 2024, Lula participó en Colombia de las cumbres de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de las citas de mandatarios entre la Celac y la Unión Europea y entre la Celac y África.

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Petro, por su parte, realizó una visita de Estado a Brasilia en 2025 y participó en Manaos de la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional.

"Brasil y Colombia están unidos por una amplia agenda de intereses comunes y solo tienen a ganar si continúan trabajando juntos", concluyó el comunicado.

Pese a estar en campos ideológicos opuestos, Lula fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en reconocer la victoria de De La Espriella, luego de que el Consejo Nacional Electoral divulgara el escrutinio final de las elecciones.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente brasileño afirmó que la "amistad" entre Brasil y Colombia "trasciende ideologías" y que esta relación es "fundamental" para abordar desafíos comunes, como la preservación de la Amazonia, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado.

"Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos", puntualizó Lula da Silva.