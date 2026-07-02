El papa León XIV recibió al presidente Gustavo Petro en el Vaticano: estos fueron los temas

El papa León XIV recibió este jueves 2 de julio al presidente Gustavo Petro en el Vaticano. Tras el diálogo privado con el sumo pontífice, el mandatario colombiano se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. En esta sesión estuvo acompañado por monseñor Daniel Pacho, subsecretario para el Sector Multilateral de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente de cordialidad. Ambas delegaciones manifestaron su complacencia por el estado actual de los vínculos bilaterales.

"Se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional", informó la nota oficial del Vaticano.

Encuentro del presidente Petro con el papa León XIV Foto: Vaticano

Según los detalles revelados, el respaldo de la Iglesia católica a los procesos de reconciliación en Colombia sigue operando como un eje fundamental en el diálogo político entre Bogotá y la Santa Sede.



¿De qué hablaron Petro y el papa León XIV?

La segunda fase de la cumbre diplomática abordó desafíos estructurales que impactan directamente tanto al territorio colombiano como al resto de América Latina. La Secretaría de Estado del Vaticano precisó los tres temas centrales que dominaron el intercambio técnico:



Las repercusiones humanitarias y sociales de los conflictos internos y regionales.

Las amenazas de la delincuencia organizada internacional en el continente.

Las estrategias globales frente a la crisis provocada por el cambio climático.

La reunión en Roma coincide con los esfuerzos del mandatario colombiano por consolidar apoyos internacionales para sus políticas de transición energética, conservación ambiental y desarticulación de economías ilícitas transnacionales.