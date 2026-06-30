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Blu Radio  / Nación  / El papa León XIV recibirá en el Vaticano al presidente Petro en la mañana del jueves

El papa León XIV recibirá en el Vaticano al presidente Petro en la mañana del jueves

A su llegada a Roma, el presidente Petro criticó que ningún responsable del Gobierno italiano acudiera a recibirlo al aeropuerto.

Presidente Petro llegó a Italia para encuentro con el papa León XIV
Presidente Petro llegó a Italia para encuentro con el papa León XIV
Foto: Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El papa León XIV recibirá en el Vaticano al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en la mañana del próximo jueves, según ha confirmado este martes de Santa Sede.

La audiencia tendrá lugar en el Palacio Apostólico a las 9:00 hora local.

Petro, que concluirá su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, llegó en la tarde del lunes a Roma para una visita oficial que culminará con el encuentro con el pontífice, aunque por el momento no han trascendido los detalles de su agenda.

Papa León XIV, primera encíclica, "Magnífica Humanitas".
Foto: AFP

La Presidencia colombiana informó en la red X de que el mandatario participará en Roma en "encuentros con líderes internacionales" y que la visita estará centrada en asuntos como "la paz, la justicia social, la defensa de la vida y la cooperación internacional".

Esta será la segunda audiencia con León XIV de Pedro, después de la que mantuvieron en mayo del año pasado en el Vaticano.

Este lunes, a su llegada a Roma, el presidente saliente de Colombia criticó que ningún responsable del Gobierno italiano acudiera a recibirlo al aeropuerto de Fiumicino.

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