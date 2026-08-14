Alerta por comunidades indígenas afectadas tras terremoto: “No hay despliegue en zonas rurales”

Patricia Tobón, exdirectora de la Unidad para las Víctimas, hizo un llamado para que la atención por el terremoto también llegue a las comunidades indígenas y rurales que permanecen afectadas en diferentes zonas del país.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Tobón aseguró que existen reportes de daños en comunidades de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Cauca y Caldas, y advirtió que todavía no se conoce con precisión la magnitud de la emergencia en varias áreas rurales.

“Creo que el país no ha dimensionado la magnitud del daño en las áreas rurales y las afectaciones a pueblos indígenas se encuentran muy invisibilizadas”, señaló.

Según explicó, un primer informe preliminar identificó más de 100 comunidades afectadas en 13 municipios del Chocó, además de reportes en otras zonas del país. Entre las afectaciones aparecen daños en viviendas, infraestructura educativa y comunitaria, así como problemas en los medios de vida de las comunidades.



Tobón agregó que en municipios como San José del Palmar y Nóvita todavía existe poca información sobre lo ocurrido fuera de las cabeceras urbanas y que varias comunidades permanecen incomunicadas.

San José del Palmar epicentro del terremoto. Foto: captura de pantalla video Noticias Caracol.

“Las comunidades han sido las primeras acudientes”

La exdirectora sostuvo que en las zonas rurales han sido las propias autoridades y comunidades indígenas las primeras en atender la emergencia.

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“A las zonas rurales no [ha llegado el despliegue]. Han sido las autoridades y comunidades las primeras acudientes”, afirmó durante la entrevista.

También indicó que buena parte de las ayudas se ha concentrado en las ciudades capitales, por lo que pidió a las instituciones ampliar la atención hacia las áreas rurales, fluviales y dispersas.

Las necesidades, explicó, tampoco son iguales en todos los territorios, pues algunas comunidades ribereñas han solicitado herramientas para reconstruir viviendas temporales, mientras otras requieren alimentos, atención en salud y elementos específicos para movilizarse o recuperar su infraestructura.

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Tobón señaló que las autoridades indígenas sí mantienen canales de comunicación con el Gobierno nacional, pero están solicitando un trato diferencial para las zonas rurales debido a que no han tenido el mismo nivel de despliegue y verificación que las áreas urbanas.

“Las comunidades están exigiendo un trato diferencial para estas áreas, porque aquí no hay un despliegue como se ha hecho en las áreas urbanas”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: