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De La Espriella anuncia que nombrará gerente especial para el Chocó

El presidente, Abelardo De La Espriella, aseguró que estará visitando seguido el departamento.

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Nombrarán gerente especial para el Chocó.
Foto: EFE.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

El presidente, Abelardo De La Espriella, ha estado recorriendo este viernes algunas zonas afectadas por el terremoto del pasado lunes.

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De La Espriella en la mañana estuvo en Quibdó, desde donde anunció que nombrará a un gerente para ese departamento.

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“Para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno. Haremos lo que esté a nuestro alcance por saldar esa deuda histórica con un departamento que merece un mejor futuro”, dijo De la Espriella.

Por su parte la primera dama, Ana Lucía Pineda, también hizo anuncios relacionados con la entrega de ayudas humanitarias.

“Y a partir de mañana vendrán 12 camiones llenos de ayuda humanitaria que incluyen alimentación, kits de aseo y kits nocturnos. Llegarán directamente a las bodegas que dispuso la gobernadora para así poder atender las necesidades de los distintos municipios”, anunció desde Quibdó la primera dama, Ana Lucía Pineda.

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Al llegar al Chocó De La Espriella anunció un ‘Plan Marshall’ para ese departamento.

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En esa zona del país las consecuencias del sismo del pasado lunes dejaron un saldo de 13 personas fallecidas.

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