Registraduría lleva unidades móviles a zonas afectadas por terremoto para expedir documentos gratis

La Registraduría Nacional comenzó un plan especial para la expedición de documentos de identidad en las zonas afectadas por el devastador terremoto que impactó al país el pasado 10 de agosto.

Desde Cartagena, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la Registraduría tiene desplegadas unidades móviles en sitios estratégicos, como hospitales y albergues, para que quienes necesiten realizar este trámite puedan hacerlo de forma rápida y gratuita.

“Estamos desplegando unidades móviles de identificación en todos los municipios y ciudades que están afectados por el terremoto del pasado lunes. Estamos ubicados frente a hospitales, albergues y diferentes lugares para que la ciudadanía pueda obtener su documento de identidad sin mayores contratiempos. Tenemos, inclusive, un vehículo que está recorriendo las calles de Pereira, acercándose a la ciudadanía que ha perdido sus documentos”, explicó el registrador nacional.

Sobre el protocolo para la expedición del registro civil de defunción, el registrador Penagos detalló que se estableció un protocolo, en coordinación con alcaldías y gobernaciones, para realizar este trámite de forma ágil y sin costo alguno.



“A raíz de estas circunstancias, muchas personas necesitan el registro civil de defunción de sus seres queridos para proceder con algunos trámites de uno y otro sentido. Hemos activado protocolos muy ágiles y rápidos para que no haya dificultad en la expedición de esos registros. En la página estamos definiendo los lugares donde se está prestando el servicio de identificación con las alcaldías municipales. Estamos trabajando y vamos a hacer también jornadas de identificación para que toda la ciudadanía pueda obtener esos documentos de manera gratuita. Esto es importante decirlo: se trata de población vulnerable, afectada por el terremoto, y gratuitamente te vamos a entregar todos estos documentos de identidad”, agregó.

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Asimismo, el registrador Penagos sostuvo que el terremoto también dejó graves afectaciones en varias sedes de la Registraduría, especialmente en el Eje Cafetero. En ese sentido, señaló que las sedes de Caldas y Risaralda deberán ser reconstruidas por completo.