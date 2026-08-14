Buscan a pareja mexicana desaparecida en Pereira tras terremoto: estarían bajo escombros de un hotel

El pasado lunes 10 de agosto, Colombia vivió uno de los momentos de mayor angustia y desesperación que hace mucho tiempo no ocurría debido al terremoto de 7.4 que azotó el occidente del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue en San José del Palmar, en Chocó con una profundidad de 100 kilometros; el sismo se sintió en varias regiones del territorio nacional, incluso en Bogotá fueron evacuados edificios debido al fuerte movimiento. Los departamentos que resultaron más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

Frente a este panorama, varias edificaciones y estructuras de estos territorios colapsaron, dejando a personas bajo los escombros. Precisamente, esa parece ser la historia de una pareja mexicana que se encontraba en Pereira cuando ocurrió el devastador terremoto; su familia los busca con desesperación.

Pareja mexicana desaparecida en Pereira tras terremoto

La familia de Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años (ciudadano mexicano) y Brenda Eloisa Flores Reyes, de 42 años, vive momentos de preocupación luego de perder contacto con ellos tras el movimiento telúrico.

Según información difundida por sus familiares, la pareja había viajado desde Monterrey hacia Colombia y, hasta el momento, sus allegados no cuentan con información clara sobre su paradero.

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Ante esta situación, sus familiares iniciaron una campaña para recaudar fondos que les permita viajar a Colombia y participar directamente en las labores de búsqueda. El dinero será usado para cubrir vuelos, transporte en Pereira y sus alrededores y otros gastos relacionados con la localización de la pareja.

La familia pide el apoyo de la ciudadanía para reunir los recursos necesarios y poder trasladarse al lugar, trabajar junto con las autoridades y obtener información de primera mano sobre Mario Alberto y Brenda Eloisa.

En la última información conocida, se indica que, al parecer, la pareja estaría en el Hotel Dibeni de la ciudad, lugar donde se hospedaron, pues equipos de rescate indicaron que existe la posibilidad de que haya vida bajo los escombros.

Pareja desaparecida en Pereira tras terremoto. Foto: suministrada, redes sociales.