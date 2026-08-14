Familia Santo Domingo donará $100.000 millones para atención de víctimas del terremoto

La Familia Santo Domingo anunció una donación de $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia y apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas por la emergencia. Los recursos serán destinados a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas.

A través de un comunicado, la familia expresó su solidaridad con las personas que perdieron a sus seres queridos, resultaron heridas o vieron destruidos sus hogares como consecuencia del movimiento telúrico.

La Fundación Santo Domingo será la encargada de coordinar los esfuerzos para que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan. Según explicó la familia, la millonaria contribución busca ayudar en la atención de las víctimas y aportar a la reconstrucción de las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto.

“Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza”, manifestó la Familia Santo Domingo en su mensaje.



Foto: AFP

Vale recordar que la emergencia nacional deja hasta la fecha 285 muertos y 379 desaparecidos, según la información suministrada por el Gobierno.

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“Hoy más que nunca, somos un solo país”, concluyó la Familia Santo Domingo, al reiterar su intención de acompañar a los afectados y contribuir a la recuperación de los hogares y comunidades golpeados por la tragedia.