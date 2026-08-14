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¿Hay alerta de tsunami en Colombia por terremoto en Indonesia?

La UNGRD entregó un informe oficial luego de este evento sísmico.

Terremoto Indonesia 14 de agosto
Terremoto Indonesia 14 de agosto
X: @sgcol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Un terremoto de magnitud 7,7 registrado este viernes 14 de agosto en la región de Ende, Indonesia, generó preocupación por la posibilidad de que se produjera un tsunami en otros puntos del océano Pacífico.

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Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el fuerte movimiento telúrico.

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De acuerdo con la información oficial difundida por la UNGRD, la Dirección General Marítima (Dimar) realizó el análisis correspondiente y determinó que el sismo ocurrido en Indonesia no representa actualmente una amenaza de tsunami para Colombia. El reporte fue acompañado por un mensaje dirigido a las comunidades de la costa Pacífica para aclarar la situación.

El terremoto se registró a las 16:58, hora local, y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros, por lo que se trató de un sismo superficial.

La ubicación del evento corresponde a una zona de elevada actividad tectónica. Indonesia hace parte del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, región en la que confluyen diferentes placas tectónicas y donde son frecuentes los terremotos y la actividad volcánica.

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Pese a la magnitud del movimiento, hasta el momento, no se han reportado oficialmente víctimas mortales, heridos de gravedad o daños estructurales de gran escala en Indonesia. Las autoridades y organismos de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de réplicas.

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Por ahora, los habitantes de departamentos ubicados sobre la costa Pacífica colombiana no tienen una alerta de tsunami asociada a este evento sísmico.

Recuerde que el único canal oficial que monitorea este tipo de alertas es la UNGRD.

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