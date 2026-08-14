Expertos del Acueducto de Bogotá apoyarán la recuperación de redes hídricas en Pereira

Tras el terremoto de 7.4 que azotó el occidente de Colombia, las autoridades y cuerpos de rescate han indicado que ya van más de 280 personas fallecidas, más de 3.900 heridos y unos 378 desaparecidos.

Lo anterior, debido al colapso de varias edificaciones y estructuras en los territorios afectados. A pesar de que ya pasaron 72 horas de la llamada venta de vida, los rescatistas aún siguen buscando sobrevivientes entre los escombros.

Países, organizaciones, empresas, entidades y voluntarios se han sumado para apoyar la emergencia que vive Colombia de diferentes maneras, con donaciones económicas, ayudas humanitarias y más. Ahora, una de las empresas que se suma es el Acueducto de Bogotá.

Acueducto de Bogotá apoyará la recuperación de redes en Pereira

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) enviará a Pereira una comisión de 18 expertos en temas de agua para apoyar a la empresa Aguas y Aguas de Pereira en la atención de las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

El equipo está integrado por ingenieros, tecnólogos y operadores de cuadrillas de acueducto y alcantarillado, además de maquinaria especializada, materiales y un equipo de presión-succión.

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De acuerdo con la empresa, su labor estará enfocada en diagnosticar el estado de las redes de suministro de agua y desagüe y contribuir con la reparación de las infraestructuras que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, señaló que la entidad, con el respaldo del Distrito y siguiendo las instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán, está poniendo a disposición sus capacidades técnicas y operativas para apoyar a los habitantes de Pereira durante la emergencia.

Los especialistas viajarán durante la noche del viernes 14 de agosto a la capital de Risaralda y comenzarán las labores de reparación una vez Aguas y Aguas de Pereira lo disponga.

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La EAAB también evalúa enviar un nuevo grupo de voluntarios para apoyar a otras ciudades afectadas por el terremoto que requieran asistencia técnica.

“Entendemos que podemos brindar todo nuestro acompañamiento a más ciudadanos y empresas afectadas por el terremoto; por eso estamos pendientes de concretar apoyos con otro grupo de voluntarios de la EAAB para otra de las ciudades afectadas que lo requieran y donde nuestras capacidades sean de utilidad”, puntualizó la gerente de la EAAB.