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Encontraron sin vida en Pereira a Juan Felipe Giraldo: se iba a casar el domingo

El joven, un comerciante de 24 años, había llegado a la capital de Risaralda por motivos laborales. Alcanzó a enviarle a su prometida un video del hotel donde se estaba hospedando.

Comerciante muerto en terremoto en Pereira.jpg
Foto: captura de pantalla Noticias Caracol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La muerte de Juan Felipe Giraldo, de 24 años, fue confirmada luego de varios días de búsqueda tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. El joven se encontraba en Pereira, Risaralda, donde había viajado por motivos laborales.

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Giraldo había llegado a la ciudad durante la madrugada del lunes y se hospedaba en un hotel de Pereira, una de las zonas que resultó afectada por el fuerte movimiento sísmico. Desde entonces, sus familiares no habían podido establecer contacto con él.

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Su padre, Hernán Giraldo, se desplazó hasta Pereira para buscarlo y durante varios días mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida. Finalmente, Medicina Legal confirmó la identidad del cuerpo localizado tras las labores de búsqueda.

La familia logró establecer que Juan Felipe estaba en el hotel gracias a un video que el joven había enviado a su prometida poco después de llegar. Esa grabación permitió identificar el lugar donde se encontraba al momento del terremoto.

Durante la búsqueda, Hernán Giraldo explicó que inicialmente recibió versiones contradictorias sobre el paradero de su hijo. Incluso recorrió diferentes hospitales de Pereira, pero no encontró información que permitiera confirmar que hubiera sido trasladado.

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Posteriormente, los familiares consultaron los registros de huéspedes del establecimiento y determinaron que Juan Felipe permanecía en el hotel. A partir de ese momento, concentraron sus esfuerzos en encontrarlo entre los escombros y las estructuras afectadas.

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El padre del joven se aferró hasta el último momento a las posibilidades de hallarlo con vida. Aunque los equipos de rescate advertían que las probabilidades eran mínimas, Hernán aseguró que continuaría esperando una señal que permitiera encontrar a su hijo.

Un día antes de conocerse el hallazgo, el padre volvió a expresar públicamente su esperanza y envió un mensaje a Juan Felipe. Con la voz entrecortada, aseguró que lo amaba y que confiaba en que podría sobrevivir hasta ser rescatado.

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