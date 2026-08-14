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ACNUR alerta por falta de recursos para desplazados afectados por terremoto en Colombia

La organización advirtió que varias de las ciudades golpeadas por el sismo concentran una alta población que ya había tenido que abandonar sus hogares.

Terremoto-Sismo-Colombia-AFP.jpg
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que solo tiene garantizado el 20 % de los 86,2 millones de dólares que necesita este año para atender a desplazados y refugiados en Colombia, mientras aumentan las necesidades tras el terremoto que afectó el oeste del país.

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La portavoz de la agencia, Eujin Byun, explicó que entre las necesidades más urgentes están alojamiento, alimentos, agua potable, atención sanitaria y apoyo psicológico, especialmente para las familias cuyas viviendas quedaron dañadas o fueron destruidas.

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“En algunas de las zonas más afectadas, familias que ya se habían visto obligadas a abandonar sus hogares se enfrentan ahora a la posibilidad de perderlos una vez más”, aseguró Byun durante una rueda de prensa en Ginebra.

Según ACNUR, varias de las localidades golpeadas por el terremoto albergan importantes poblaciones desplazadas o personas que necesitan protección internacional, entre ellas Pereira, Palmira, Armenia, Ibagué y Cali.

Imagen del terremoto en Cali.
Imagen del terremoto en Cali. Foto cortesía Ejército.

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En Cali, la agencia estima que más de 133.000 personas se encuentran en esta situación, por lo que el impacto de la emergencia se suma a las dificultades que ya enfrentaban estas comunidades.

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ACNUR recordó que Colombia continúa teniendo una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, mientras enfrenta de manera simultánea conflictos, movimientos migratorios, fenómenos asociados al cambio climático y desastres naturales.

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