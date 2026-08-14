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Grupo Diana anuncia millonaria entrega de alimentos y agua a víctimas del terremoto

La compañía se sumó a las ayudas para las comunidades afectadas y anunció una entrega coordinada con las entidades responsables de la emergencia.

donaciones tras terremoto.jpg
Donaciones tras terremoto.
Foto: imagen de archivo, Alcaldía de Cali.
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Grupo Diana anunció la entrega de alimentos, agua y productos para mascotas destinados a las familias y comunidades afectadas por el reciente terremoto en Colombia.

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La ayuda contempla 1,3 millones de porciones de arroz, 350.000 de lentejas y 400.000 de harina de maíz, además de 5.000 unidades de aceite de cocina.

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También serán entregadas 450.000 unidades de agua y 20.000 porciones de alimento para mascotas, como parte de la iniciativa denominada “Un Granito de Amor por Colombia”.

Según informó la compañía, la distribución de los productos se realizará en coordinación con las entidades encargadas de atender la emergencia, con el objetivo de que las ayudas lleguen a las poblaciones más afectadas.

La entrega estará dirigida tanto a ciudades principales como a municipios y otras poblaciones golpeadas por el terremoto. El comunicado no especifica las zonas que recibirán las ayudas ni las fechas en las que comenzará la distribución.

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