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"El amor más completo que tuve": la despedida de la prometida de Juan Felipe Giraldo

Natalia Patiño compartió un emotivo mensaje para su pareja, de 24 años, quien falleció por el terremoto en Pereira, a donde había llegado por cuestiones laborales a hospedarse en un hotel.

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Prometidos que no se pudieron casar por terremoto en Pereira.
Foto: redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, Natalia Patiño, prometida de Juan Felipe Giraldo, quien fue encontrado sin vida en Pereira como una de las víctimas del terremoto, despidió al hombre de 24 años. “Por siempre y para siempre mi corazón. Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”, escribió la joven al compartir fotografías junto a quien era su pareja.

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La publicación se conoció después de que Medicina Legal confirmara la identidad del cuerpo de Juan Felipe, quien permanecía desaparecido desde el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. El joven había viajado a Pereira, Risaralda, por motivos laborales y se hospedaba en un hotel afectado por el fuerte movimiento sísmico.

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La familia de Juan Felipe vivió varios días de incertidumbre mientras intentaba establecer su paradero. Su padre, Hernán Giraldo, se desplazó hasta Pereira para participar en la búsqueda y recorrió diferentes hospitales de la ciudad en busca de información sobre su hijo.

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La familia pudo determinar que Juan Felipe se encontraba en el hotel gracias a un video que él mismo había enviado a su prometida poco después de llegar a Pereira. Esa grabación permitió establecer el lugar en el que estaba cuando ocurrió el terremoto y orientar las labores de búsqueda, hasta que finalmente fue encontrado sin vida, a días de su matrimonio.

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