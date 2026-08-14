Fenalco propone fondo de reconstrucción y alivios para comerciantes afectados por el terremoto

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, planteó al Gobierno nacional la creación de un esquema similar al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC), utilizado tras el terremoto de 1999, para atender la recuperación de los comerciantes afectados por el reciente terremoto.

En Recap Blu, Cabal explicó que la propuesta busca articular recursos públicos, privados y de cooperación internacional para acelerar la reconstrucción. “Creemos que ese esquema debería volverse a repetir”, afirmó durante la entrevista.

Censo de comerciantes afectados

Uno de los primeros pasos será realizar un censo de los establecimientos afectados, en coordinación con el Ministerio de Comercio, el DANE, las cámaras de comercio, Fenalco y Acopi. Según Cabal, la mayoría de los negocios afectados son pequeños establecimientos.



“Podríamos decir que el 90 %, 93 % son pequeños comercios, son tiendas de barrio, son panaderías, son almacenes de repuestos, son, digamos, sucursales de venta de celulares”, señaló.

El dirigente gremial indicó que todavía no existe una cifra definitiva sobre el número de comercios afectados y que el levantamiento de información podría estar listo en un plazo máximo de dos semanas. Este diagnóstico, explicó, permitirá determinar el tamaño de los recursos necesarios para la recuperación.

Publicidad

Subsidios, créditos y alivios tributarios

Entre las propuestas de Fenalco están subsidios directos para comerciantes y familias, ayudas para proteger los empleos y excepciones tributarias nacionales y locales durante el periodo de reconstrucción.

También se plantean líneas de crédito blandas a través de Bancóldex para recuperar maquinaria, equipos, estanterías e inventarios.

Publicidad

Cabal aseguró que las medidas deben implementarse con rapidez debido a la situación económica de los afectados. “Muchos comerciantes pues perdieron su fuente de ingresos y la de su familia”, sostuvo.

Fenalco pide una reconstrucción ágil

El presidente de Fenalco insistió en que un fondo con una estructura similar al FOREC permitiría acelerar la contratación y ejecución de las obras de reconstrucción.

Finalmente, envió un mensaje a los comerciantes afectados: “No están solos ni van a estar solos en esta tragedia”. Agregó que Fenalco y el Ministerio de Comercio trabajarán conjuntamente para impulsar los alivios y la reactivación económica.

Escuche la entrevista completa acá: