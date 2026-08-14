Así puede donar para ayudar a los afectados por el terremoto a través de Mercado Libre y Abaco

Tras el sismo que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, Mercado Libre habilitó una página especial de donaciones dentro de su marketplace para facilitar que usuarios y empresas puedan aportar recursos destinados a las personas y comunidades afectadas.

La iniciativa busca aprovechar la infraestructura tecnológica de la plataforma para hacer más sencillo el proceso de recaudo. Según la compañía, las donaciones pueden realizarse de manera rápida y segura y los recursos son enviados de forma inmediata a la organización que el donante seleccione.

En esta ocasión, la compañía trabaja con Cáritas y la Asociación Banco de Alimentos (Abaco), entidades encargadas de recibir los fondos y canalizarlos hacia la atención de la emergencia. El apoyo está dirigido especialmente a las zonas que registraron mayor impacto, entre ellas Chocó, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la región central del país.

¿Cómo se puede donar?

El proceso se hace directamente desde la plataforma de Mercado Libre. Los interesados deben ingresar a la página de donaciones, seleccionar cuánto quieren aportar y elegir el medio de pago, que puede ser saldo disponible en la cuenta, tarjeta débito o tarjeta de crédito. Después deben escoger entre Cáritas y Abaco como organización receptora.

La plataforma señala que, una vez hecha la operación, los fondos llegan de manera inmediata a la cuenta de la organización elegida. La idea es reducir pasos y tiempos en la entrega de recursos, al mismo tiempo que se mantiene trazabilidad sobre el destino de las donaciones.



Las ayudas se pueden hacer directamente en la página habilitada por Mercado Libre.

La compañía explicó que este tipo de mecanismo hace parte de un esfuerzo que activa en los países donde opera cuando se presentan emergencias humanitarias. En lugar de crear un sistema de recaudo desde cero, pone su infraestructura tecnológica al servicio de las organizaciones que ya están trabajando directamente en la atención de las personas afectadas.

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En este caso, el objetivo es apoyar a los miles de colombianos afectados por el desastre natural y contribuir a que Cáritas y la Asociación Banco de Alimentos puedan contar con recursos para responder a las necesidades de las comunidades en las zonas más golpeadas.