Terremoto en Colombia: Uber activa código de descuento para llevar donaciones a centros de acopio

Tras el terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, la plataforma Uber habilitó medidas de movilidad y soporte logístico en varias ciudades del país. Entre las acciones adoptadas se destacan códigos promocionales para el traslado de donaciones, una reducción temporal de la tasa de servicio para conductores en el Eje Cafetero y Cali, y una herramienta de recojo de fondos en la aplicación.

Según informó la empresa en un comunicado oficial, el objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puntos de recolección gestionados por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

De acuerdo con la información entregada por la compañía, los usuarios en Bogotá y Medellín podrán acceder a dos viajes con un descuento de hasta $22.000 cada uno. Estos trayectos aplican exclusivamente para viajes con origen o destino en los centros de acopio autorizados por ABACO.

Militares en la búsqueda de personas en Pereira tras en terremoto. Foto cortesía Ejército.

"La plataforma de Uber está al servicio de quienes quieran llevar sus ayudas a los centros de acopio habilitados o hacer donaciones en favor de los afectados por esta tragedia", declaró Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la Región Andina.



Paso a paso para activar los códigos promocionales

Los códigos estarán vigentes hasta el domingo 16 de agosto de 2026 para usuarios activos de la aplicación. Para hacer uso del beneficio, debe seguir este procedimiento:



Ingrese a la app de Uber, seleccione la sección Cuenta, ingrese a Billetera y elija la opción Agregar código promo. Escriba el código correspondiente a su ciudad: BOGOTAAYUDA para Bogotá o MEDELLINAYUDA para Medellín. Solicite el viaje hacia uno de los puntos de recolección autorizados. Entregue las donaciones en el sitio asignado. Inicie el viaje de regreso utilizando el segundo trayecto con descuento.

Ubicación de los puntos de acopio habilitados

Los traslados con descuento aplican únicamente para las siguientes direcciones físicas:



Bogotá: Banco de Alimentos de Bogotá (Calle 19 A No. 32-50).

Medellín: Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín - FUBAM (Carrera 52 No. 30 A 97) y Fundación Saciar (Carrera 50 No. 25 – 261).

Medidas para el Eje Cafetero, Cali y donaciones directas

Además de los trayectos promocionales en la capital y en la capital antioqueña, la empresa confirmó una reducción temporal en la tasa de servicio que cobra a los arrendadores (conductores) que operan en Pereira, Armenia, Manizales y Cali, con el fin de incentivar la oferta de transporte en esas zonas.

Publicidad

Por último, la aplicación desplegará un "Botón de Ayuda" dentro del menú principal, mediante el cual los usuarios de cualquier región del país podrán realizar transferencias monetarias de forma directa a los canales recaudadores de ABACO.