Terremoto en Colombia: abren nuevo punto de acopio para donaciones en Bogotá

Las autoridades y la empresa privada activaron canales de ayuda humanitaria para la población del occidente de Colombia afectada por el terremoto de magnitud 7.4, ocurrido a las 7:34 a.m. del pasado 10 de agosto. Como parte de estas medidas, el centro comercial Nuestro Bogotá fue habilitado como punto de acopio de insumos en el sector occidental de la capital.

Según comunicó la administración del establecimiento, los insumos recolectados en la infraestructura serán custodiados y entregados a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las zonas impactadas.



¿Dónde entregar las donaciones y en qué horarios?

De acuerdo con lo informado por el centro comercial, las entregas se recibirán en el punto de información localizado en el primer piso del complejo, contiguo a la tienda Éxito Wow.

Los horarios fijados para la recepción de artículos son:



Lunes a viernes: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingos: 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para el manejo logístico, la administración destinó un espacio de 80 metros cuadrados para clasificar y resguardar los elementos antes de la recolección a cargo del personal de la Cruz Roja.

Terremoto en Colombia dejó daños en carros también Foto: AFP

Elementos prioritarios solicitados por las autoridades

De acuerdo con las indicaciones formuladas por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, los insumos con mayor requerimiento operativo en las áreas afectadas son:



Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Artículos de higiene personal.

Colchonetas y cobijas.

Suministros de primeros auxilios.

David Vaca, gerente estratégico del centro comercial, instó a los residentes de la zona a acatar las recomendaciones institucionales sobre los tipos de productos requeridos para optimizar la asistencia humanitaria.

