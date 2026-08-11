Gobierno anunció alivios en servicios y subsidios de arriendo para afectados por terremoto en Caldas

Durante su gira por las ciudades más afectadas por el terremoto con epicentro en Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella llegó hasta Manizales donde encabezó una nueva sesión del Puesto de Mando Unificado para atender afectaciones en la ciudad.

Tras el encuentro del que participaron autoridades regionales y locales, De la Espriella anunció una serie de medidas para mitigar, principalmente en materia económica, el impacto por la emergencia a comerciantes y ciudadanos.

Entre los principales anuncios, así como lo había hecho en Pereira, el mandatario reveló alivios en materia de pagos de servicios públicos para habitantes del departamento de Caldas.

“El gobierno ha planteado el siguiente alivio: vamos a asumir desde el Gobierno nacional el pago de los servicios públicos de esas personas afectadas por tres meses, para que todos encuentren un alivio en medio de esta tragedia terrible que enluta el pueblo colombiano“, puntualizó.



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De igual manera, para el caso de Manizales, el jefe de Estado destacó en los próximos días el desembolso de 1.150 subsidios de arriendo para familias que debieron evacuar sus viviendas ante afectaciones o colapsos de las infraestructuras.

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De igual manera, aseguró que ya entregó órdenes expresas a la ministra de Cultura Paola Holguín para que se adelanten las acciones que permitan atender los daños estructurales que sufrió la Catedral Metropolitana, principalmente en su nave oriental, desplomada parcialmente.

En materia de balance tras más de 48 horas del fuerte terremoto, en la capital de Caldas se mantiene la cifra de cinco personas fallecidas, 112 heridas, otras 142 en el albergue dispuesto en el coliseo mayor y casi tres mil reportes de afectaciones estructurales.

De igual manera, hay 24 colegios públicos cuya infraestructura se encuentra en estado crítico y 25 edificios públicos en riesgo.

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