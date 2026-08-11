Terremoto ya afecta el 20% de la demanda eléctrica nacional: Andesco

El terremoto que sacudió al país generó afectaciones en la prestación de los servicios públicos, especialmente en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Adesco), Camilo Sánchez, aseguró que el impacto sobre el sistema eléctrico llegó a cerca del 20 % de la demanda nacional, de acuerdo con información de XM.

“Hemos visto algo muy importante, que la afectación según lo que nos dijo XM fue de casi el 20% de la demanda nacional. Primero era el 18% y ya estamos llegando al 20%, lo que demuestra que fue algo realmente impresionante”, señaló Sánchez.

Además, explicó que las mayores afectaciones se concentran en el sur del país y en la zona cafetera. En Chocó, por ejemplo, la empresa distribuidora de energía DISPAC tuvo que reducir durante varias horas el servicio de energía en Quibdó y en otros 16 municipios.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

La situación también ha tenido consecuencias sobre las telecomunicaciones. Según el Ministerio de las TIC, los siete departamentos más afectados por el terremoto registran una afectación del 46,1 % en el servicio de señal móvil, siendo Risaralda el departamento con mayor impacto.



“Cuando tenemos problemas de energía, eso hace que también tengamos problemas en agua potable y en TICS, porque están dependiendo de ese otro servicio público”, explicó el presidente de Andesco.

El gremio también mantiene seguimiento sobre las redes de gas, acueducto y alcantarillado, aunque todavía no hay un balance definitivo de los daños. Sánchez explicó que buena parte de estas infraestructuras son subterráneas, por lo que las rupturas y pérdidas no siempre pueden identificarse inmediatamente después del movimiento sísmico.

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Por eso, las empresas de servicios públicos desplegaron cuadrillas para revisar las redes y establecer la magnitud de las afectaciones. “El gasto ha sido millonario, pero lo importante es que las empresas no se están midiendo el gasto, están haciendo todo lo necesario para restablecer el servicio nuevamente en cada uno de los hogares”, afirmó Sánchez.

El presidente de Andesco aseguró que el sector está trabajando de manera permanente para avanzar en la recuperación. “Todas nuestras empresas están disponiendo de todo el personal las 24 horas para ayudar a evitar estos dolores en las familias colombianas”, concluyó Sánchez.