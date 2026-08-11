Procuraduría pone la lupa sobre proceso de más de $10.000 millones para dotación de la Policía

Evaluar de manera preventiva la estructuración y las actuaciones adelantadas por la Policía Nacional para la adquisición de elementos de protección personal con características balísticas será la labor que realizará la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de establecer si el eventual proceso contractual se desarrolla conforme a las disposiciones que regulan la contratación estatal.

La revisión comprende la compra de equipos destinados al uso institucional, entre ellos chalecos y cascos blindados, cuyo valor estimado es de más de 10 mil millones de pesos.

Esta actuación de vigilancia se desarrolla en el marco de las funciones preventivas de la Procuraduría, un proceso que comenzó el pasado 22 de julio y que continuará para determinar si hay alguna irregularidad o, por el contrario, el proceso se rige a la contratación estatal.

Refuerzo policial en Barranquilla. Policía Metropolitana de Barranquilla

Desde esa fecha, el organismo de control mantiene la atención sobre las actuaciones de la Policía Nacional relacionadas con la planeación y eventual adquisición de este material de protección, buscando advertir de manera anticipada cualquier circunstancia que pueda representar riesgos dentro del proceso.



Como parte de las verificaciones, el equipo de la Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública solicitó información a la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. El requerimiento busca obtener elementos que permitan establecer cómo ha sido concebida la posible contratación desde los componentes técnico, jurídico, financiero y económico, así como conocer los fundamentos utilizados para determinar las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el proceso.

Dentro de la documentación que permitirá la investigación y vigilancia de esta compra se encuentran los estudios previos y los soportes correspondientes al estudio de mercado, además de la justificación de los requisitos habilitantes que serían exigidos a los posibles oferentes.

Policía. AFP

Publicidad

También fueron solicitados los documentos relacionados con la modalidad de selección prevista, el cronograma establecido y los antecedentes que sirven de fundamento para adelantar la contratación de los elementos de protección balística.

La intervención preventiva también busca detectar oportunamente posibles riesgos en la planeación o desarrollo de la adquisición y, de ser necesario, emitir recomendaciones que contribuyan a corregir o prevenir situaciones antes de que se produzca la apertura formal del proceso de selección.