Gobierno declara situación de desastre nacional por devastador terremoto de 7.4

Gobierno declara la situación de desastre nacional luego del sismo de 7.4 de magnitud registrado en el país. Según Asocapitales ya son más de 70 personas fallecidas en el país.

Esta declaratoria, fundamentada bajo los parámetros de la Ley 1523 de 2012, faculta al Estado para activar de manera excepcional mecanismos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos especiales indispensables para atender de forma inmediata la emergencia y proceder con la posterior recuperación de las zonas afectadas.

Balance de víctimas y departamentos más afectados

De acuerdo con el reporte oficial consolidado con corte a las 11:30 a. m., la cifra preliminar de víctimas mortales asciende a 71 personas fallecidas en el país. Las mayores afectaciones humanas y estructurales se concentran en tres departamentos principales.

Risaralda (40 fallecidos): Es la zona con el mayor número de decesos registrados hasta el momento.



Pereira y su área metropolitana reportan un panorama sumamente complejo con colapsos estructurales, daños severos en viviendas e interrupciones críticas en los servicios de energía y telecomunicaciones.

Al menos 18 muertos en Pereira tras terremoto. Foto tomada de video redes sociales.

Valle del Cauca (27 fallecidos): La emergencia se concentra con especial fuerza en diversos municipios de la región y en Cali, donde los equipos de emergencia avanzan contra el reloj en operaciones de búsqueda y rescate dentro de las estructuras colapsadas donde aún permanecen personas atrapadas.

Personas buscan sobrevivientes en escombros de un edificio derrumbado en Manizales Foto de: AFP

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Chocó (4 fallecidos): En el departamento donde se localizó el epicentro, se confirman preliminarmente cuatro decesos.

En su capital, Quibdó, el balance técnico detalla además 37 heridos y 3 personas desaparecidas, sumado a la destrucción parcial y total de edificaciones en múltiples sectores.

De la totalidad de los decesos reportados a nivel nacional, 29 víctimas corresponden a ciudades capitales, siendo Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia catalogadas en situación crítica.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el puesto de mando unificado en Bogotá.

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Severo impacto en la infraestructura de las ciudades

La devastación del sismo no se ha limitado al colapso de viviendas. Los reportes consolidados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) evidencian graves daños en la infraestructura estratégica para la operación urbana.

Entre los incidentes prioritarios se registran la suspensión de operaciones aeroportuarias, afectaciones en la infraestructura de varios hospitales, caídas en las redes de servicios públicos de energía y telecomunicaciones, daños estructurales en el sistema de transporte masivo MIO de Cali e interrupciones en el acueducto de la ciudad de Armenia.

Ante este escenario, la prioridad absoluta de los organismos de socorro continúa concentrada en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, la estabilización de los heridos, la evaluación técnica de edificaciones y el restablecimiento rápido de los servicios públicos esenciales.

Solidaridad interinstitucional y rescate activo

Para coordinar la respuesta nacional, se instaló el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella junto a Asocapitales, ministerios, fuerzas militares y organismos de socorro.

El espacio busca determinar de primera mano las necesidades más urgentes y agilizar el despliegue de personal y recursos.

Como muestra de apoyo inmediato, el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, confirmó que la capital no reporta daños de gravedad y puso todas sus capacidades operativas al servicio del país.

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Un contingente preparado de 100 rescatistas de Bogotá se encuentra listo en la base aérea de CATAM a la espera de ser movilizado por el Gobierno Nacional hacia los territorios prioritarios.

Las labores de búsqueda en terreno continúan de forma ininterrumpida, por lo que las cifras oficiales de heridos, desaparecidos y fallecidos se mantendrán en constante actualización conforme avancen las labores de remoción de escombros.