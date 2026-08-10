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🔴 Terremoto hoy en Colombia, EN VIVO: toque de queda en Cali

Conozca todas las actualizaciones, reportes y últimas noticias alrededor del terremoto hoy de 7.4 que azotó a Colombia.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
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Terremoto en Quibdó
Terremoto en Quibdó
Foto: MinDefensa

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Bogotá y más. El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, Chocó.

El balance preliminar reporta deccenas personas fallecidas en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y más departamentos y decenas más de estructuras colapsadas en diferentes ciudades, donde hay personas atrapadas. El alcalde Alejandro Eder pidió apoyo de equipos de rescate de Bogotá y Medellín.

El presidente Abelardo De La Espriella ya está en Quibdó, Chocó, para evaluar la situación en la zona tras el sismo de esta mañana. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, aterrizó en Pereira e irá a Manizales.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 10 de ago, 2026
REFRESCAR
  • 07:05 p. m.
    Aumentan los muertos por terremoto

    Las autoridades colombianas confirmaron que ya son 132 las personas que perdieron la vida por cuenta de este terremoto. También aumentó a 570 los heridos.

  • 07:04 p. m.
    Toque de queda en Cali

    El alcalde de Cali anuncia toque de queda de 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. También se ordenó la militarización de la ciudad para evitar saqueos.

  • 06:07 p. m.
    No paran las labores de rescate

    Los colombianos han demostrado su solidaridad y apoyan las tareas de rescate de personas atrapadas bajo los escombros en los edificios que colapsaron luego del terremoto en las diferentes ciudades afectadas.

  • 06:00 p. m.
    Toque de queda en Calarcá

    La Alcaldía de Calarcá informa que esta noche regirá toque de queda en el municipio, en el marco de las medidas adoptadas para esta jornada.

  • 05:41 p. m.
    Suspenden partidos de Tolima y Santa Fe

    La Conmebol oficializó la suspensión de los partidos en Colombia de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana que estaban programados para esta semana. Deportes Tolima e Independiente Santa Fe no jugarán esta semana por los torneos internacionales por el terremoto que afectó a varias ciudades del país.

  • 04:54 p. m.
    Bogotá envía equipos de rescate a zonas más afectadas por terremoto

    El alcalde Carlos Fernando Galán informó que un equipo de 100 rescatistas de Bomberos Bogotá parte hacia las zonas más afectadas por el sismo para apoyar las labores de emergencia.

    “Llevan preparación, experiencia y la solidaridad de toda una ciudad. Estamos con Colombia”, precisó el mandatario.

  • 04:37 p. m.
    Congreso cancela sesiones

    Con motivo del terremoto ocurrido en la mañana de este lunes, la plenaria del Senado convocada para este martes 11 de agosto ha sido aplazada. Sin embargo, se mantiene firme la sesión del Congreso Pleno prevista para el miércoles 12 de agosto para la elección de nuevo contralor general de la República.

    La Cámara de Representes también informó que por la emergencia, la sesión plenaria prevista para el 11 de agosto de 2026 fue aplazada para el 18 de agosto. Sin embargo, destacaron que la sesión de Congreso Pleno para elegir Contralor el 12 de agosto se mantiene a las 09:00 a.m.

  • 04:28 p. m.
    Gobierno evaluará situación en Pereira

    El ministro del Interior, Rodrigo Lara, viaja a esta hora a Pereira acompañado de 5 ingenieros expertos en sismo resistencia para evaluar los daños en la infraestructura de la ciudad tras el terremoto de 7.4 grados que se registró esta mañana

  • 04:09 p. m.
    Valle del Cauca declara alerta roja hospitalaria

    Al menos 66 personas fallecidas en el departamento del Valle del Cauca por el terremoto, donde fue declarada la calamidad pública, confirmó la gobernadora, Dilian Francisca Toro. Hay aproximadamente 20 derrumbes en la vía Cali - Buenaventura.

  • 01:14 p. m.
    Suspenden jornada de fútbol de este lunes

    Dimayor suspende la cuarta jornada de la Liga BetPlay por el terremoto de este lunes en Colombia.

  • 01:03 p. m.
    Gobierno nacional se desplega a regiones afectadas

    El Gobierno nacional se desplegará a algunas de las zonas más afectadas por la emergencia, tras el sismo de esta mañana.

    El presidente Abelardo De La Espriella se desplazará a Pereira; la ministra de Transporte, Elsa Noguera, irá a Cali; la ministra de Salud, Ana María Vesga, estará en Chocó; el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el Eje Cafetero.

  • 12:46 p. m.
    Un centenar de edificios en Manizales con afectaciones

    El alcalde de Manizales entrega declaraciones sobre la atención de la emergencia tras el sismo. Confirmó que al menos 100 edificios resultaron con afectaciones parciales.

  • 12:28 p. m.
    Imágenes del temblor en Bucaramanga

    Impactantes imágenes se conocen desde Bucaramanga tras el fuerte sismo registrado este lunes. El movimiento provocó que el agua de piscinas ubicadas en las partes altas de algunos edificios se saliera, generando momentos de pánico entre los habitantes.

  • 12:17 p. m.
    Rescate en Pereira

    Ya empezaron las labores de rescate y ayuda en las diferentes regiones de Colombia tras el fuerte terremoto.

    Se conoció un video lleno de esperanza del momento exacto en que socorristas y ciudadanos sacan entre los escombros a una señora.

  • 12:14 p. m.
    Gobierno declara desastre nacional

    El Gobierno declara la situación de desastre nacional tras el sismo de 7,4 grados registrado este lunes en el país. Según Asocapitales, ya son más de 70 personas fallecidas. Información en desarrollo

  • 11:47 a. m.
    Intermitencias en servicio de Claro

    Claro Colombia confirma intermitencias en sus servicios por cuenta del terremoto y anuncia que ya iniciaron los trabajos para recuperar gradualmente las redes en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

    "Las afectaciones identificadas están asociadas a interrupciones en el suministro de energía, a la alta demanda de tráfico sobre la red, y algunos daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones de las zonas impactadas", indicó la compañía.

  • 11:44 a. m.
    Actualización de aeropuertos

    Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura solamente están operando para atender vuelos de carácter médico o de aviación de Estado, en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto.

  • 11:30 a. m.
    Situación en Roldanillo, Valle

  • 11:30 a. m.
    Van 40 personas fallecidas en Pereira

    El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, confirma 40 personas fallecidas en Pereira y el departamento tras el terremoto de esta mañana

  • 11:27 a. m.
    Toque de queda en Pereira

    La Alcaldía de Pereira decreta toque de queda en la ciudad tras el terremoto de 7,4 grados registrado esta mañana, con el fin de facilitar el desplazamiento de los organismos de emergencia.

  • 11:26 a. m.
    Al menos 27 personas muertas en Valle del Cauca

    La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirma el fallecimiento de 27 personas en el departamento tras el terremoto de 7,4 grados registrado esta mañana.

  • 11:19 a. m.
    ¿En qué ciudades se sintió el terremoto?

    El movimiento se sintió en toda Colombia, más fuerte en algunas ciudades, entre ellas Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán y Medellín. También hubo reportes desde Venezuela, Panamá y Ecuador.

  • 11:18 a. m.
    ¿Habrá una réplica del terremoto?

    El Servicio Geológico Colombiano explicó que no es posible predecir cuándo ocurrirá una réplica ni establecer previamente su magnitud.

    Por eso, las autoridades pidieron no difundir mensajes que anuncien supuestos terremotos futuros.

  • 11:18 a. m.
    ¿Dónde fue el epicentro del terremoto hoy?

    El epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, Chocó, en el occidente del país.

  • 11:18 a. m.
    ¿A qué hora fue el temblor de hoy?

    El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local de Colombia.

  • 11:18 a. m.
    ¿De cuánto fue el temblor de hoy en Colombia?

    El temblor registrado este lunes 10 de agosto tuvo una magnitud de 7.4, de acuerdo con la actualización del Servicio Geológico Colombiano.

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