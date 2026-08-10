🔴 Terremoto hoy en Colombia, EN VIVO: toque de queda en Cali

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia este lunes y se sintió con fuerza en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Bogotá y más. El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana, tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y su epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, Chocó.

El balance preliminar reporta deccenas personas fallecidas en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y más departamentos y decenas más de estructuras colapsadas en diferentes ciudades, donde hay personas atrapadas. El alcalde Alejandro Eder pidió apoyo de equipos de rescate de Bogotá y Medellín.

El presidente Abelardo De La Espriella ya está en Quibdó, Chocó, para evaluar la situación en la zona tras el sismo de esta mañana. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, aterrizó en Pereira e irá a Manizales.