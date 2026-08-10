Shakira habló tras el terremoto en Colombia: este fue su mensaje a los afectados

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes 10 de agosto generó reacciones de diferentes sectores, entre ellas la de la cantante Shakira, quien envió un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por la emergencia.

A través de sus redes sociales, la artista se refirió a la situación y manifestó su cercanía con las familias que atraviesan momentos de angustia tras el fuerte movimiento sísmico.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, expresó Shakira.

La cantante también destacó la capacidad de los colombianos para apoyarse durante situaciones de emergencia y pidió permanecer atentos a las recomendaciones entregadas por las autoridades.



“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra”, señaló la artista.

¿Qué dijo Shakira sobre el terremoto en Colombia?

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En su mensaje, Shakira hizo énfasis en la solidaridad con quienes resultaron afectados por el terremoto y llamó a mantener la atención sobre las indicaciones oficiales mientras avanzan las labores de respuesta.

“Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió la cantante.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Sus palabras se conocieron mientras los organismos de socorro permanecen desplegados en diferentes regiones del país para atender las consecuencias del movimiento telúrico.

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¿Cuántas víctimas deja el terremoto de magnitud 7,4?

El Gobierno declaró la situación de desastre nacional luego del sismo registrado durante la mañana de este lunes. La medida se fundamenta en los parámetros establecidos por la Ley 1523 de 2012 y permite activar mecanismos especiales para atender la emergencia y avanzar posteriormente en la recuperación de las zonas afectadas.

Según el balance preliminar mencionado en la información suministrada, el terremoto deja al menos 74 personas muertas en Colombia.

Por departamentos, el reporte de víctimas mortales señala 40 fallecidos en Risaralda, 27 en Valle del Cauca, tres en Caldas y cuatro en Chocó.

La emergencia también provocó graves daños en edificaciones de diferentes regiones, mientras continúan las labores de atención y evaluación de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.