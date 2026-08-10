¿Cuándo puede regresar a casa luego de un terremoto? Esto dicen los expertos

El sismo registrado en Colombia este lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4, ya ha dejado más de 74 personas muertas y, de acuerdo con el balance preliminar conocido, la emergencia ha provocado daños en edificaciones y mantiene desplegados a organismos de socorro que tratan de enfrentar la emergencia en ciudades como Manizales, Pereira, Cali y Quibdó.

Ante ello, han surgido dudas entre quienes encontraron grietas, puertas que no abren o daños en sus viviendas. Aunque la estructura continúe en pie, esto no quiere decir que sea seguro regresar de inmediato, por lo que expertos han hablado sobre lo que se debe revisar antes de volver a casa.

El ingeniero civil John Jairo Blandón, profesor de la Universidad Nacional, explicó que la primera inspección debe comenzar desde las zonas de acceso y los alrededores de la vivienda. También advirtió que es necesario prestar atención al estado de balcones, terrazas, muros, puertas y ventanas, especialmente ante la posibilidad de réplicas.

Personas buscan sobrevivientes en escombros de un edificio derrumbado en Manizales Foto de: AFP

¿Cuándo es seguro volver a una vivienda tras un sismo?

Publicidad

Blandón señaló que las grietas muy delgadas, similares al grosor de un cabello, pueden corresponder a daños incipientes en acabados. Sin embargo, cuando aumentan de tamaño o aparecen en elementos estructurales, la situación requiere mayor atención.

“Cuando se empiezan a ver grietas en elementos estructurales, en columnas, en muros, muros estructurales, muros de concreto, cuando se empiezan a ver grietas en forma de X”, explicó, es necesario solicitar la evaluación de un experto.

También recomendó revisar si las puertas y ventanas abren correctamente, pues una alteración puede indicar que la vivienda tuvo movimientos durante el sismo. En caso de desprendimientos de muros o daños importantes, el ingreso debe evitarse hasta contar con una valoración profesional.

Publicidad

El segundo experto consultado, Amadeo Benavent, catedrático de estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, destacó que las edificaciones construidas bajo normas sísmicas actuales tienen mayores herramientas para resistir estos eventos.

¿Por qué un terremoto largo puede ser más destructivo?

Benavent explicó que la duración del movimiento también influye en el comportamiento de las estructuras. Mientras el suelo continúa moviéndose, la edificación recibe energía que debe ser disipada.

“Esos terremotos de larga duración son especialmente peligrosos, son especialmente destructivos”, afirmó.

El experto aclaró que la duración de un sismo no sigue un patrón único. Hay movimientos breves y otros prolongados, pero cuando la estructura no logra disipar la energía acumulada, puede llegar al colapso.

Por ello, tras un evento sísmico, la recomendación central es no confiar únicamente en que la vivienda permanezca en pie: grietas estructurales, desprendimientos o cambios en puertas y ventanas son señales que justifican una revisión profesional antes de regresar.