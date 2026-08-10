Cómo identificar si las grietas tras un temblor representan peligro en su vivienda

Tras un temblor, el retorno a las viviendas e instalaciones requiere una revisión cuidadosa para verificar si la infraestructura sufrió afectaciones que comprometan la seguridad. De acuerdo con especialistas en ingeniería civil y estructuras, la forma, el grosor y la ubicación de las grietas permiten determinar el nivel de riesgo y la necesidad de llamar a un profesional.

El ingeniero civil y profesor de la Universidad Nacional, John Jairo Blandón, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, explicó las pautas fundamentales que deben seguir los ciudadanos al ingresar a un inmueble golpeado por un temblor.



Inspección inicial y primeros elementos de revisión

Antes de ingresar, se debe evaluar el entorno exterior para descarta caídas de objetos como macetas, plantas o elementos desprendidos en balcones, antepechos y terrazas.

Personas buscan sobrevivientes en escombros de un edificio derrumbado en Manizales Foto de: AFP

Una vez dentro de la vivienda, una primera comprobación práctica consiste en revisar el funcionamiento de puertas y ventanas. Si presentan problemas repentinos para abrir o cerrar, es una señal de que la estructura sufrió movimientos que alteraron su alineación.



Tipos de grietas y niveles de riesgo

El grosor y la dirección de los daños en las paredes definen el impacto en la construcción:



Fisuras superficiales (Riesgo bajo) : marcas muy delgadas y finas, de grosor similar al de un cabello. Afectan únicamente el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan peligro estructural.

: marcas muy delgadas y finas, de grosor similar al de un cabello. Afectan únicamente el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan peligro estructural. Grietas verticales (Riesgo bajo a moderado): trazos rectos de arriba abajo originados por retracción o movimientos menores. Requieren monitoreo para verificar si aumentan de tamaño.

trazos rectos de arriba abajo originados por retracción o movimientos menores. Requieren monitoreo para verificar si aumentan de tamaño. Grietas horizontales (Riesgo moderado a alto): indican empujes, deformaciones o deflexión en la parte superior del muro, lo que exige atención técnica.

indican empujes, deformaciones o deflexión en la parte superior del muro, lo que exige atención técnica. Grietas en X o diagonales (Riesgo alto): ubicadas en muros, vigas o columnas, reflejan movimientos estructurales, sobrecarga o asentamientos. Requieren evaluación inmediata por parte de un experto.

ubicadas en muros, vigas o columnas, reflejan movimientos estructurales, sobrecarga o asentamientos. Requieren evaluación inmediata por parte de un experto. Grietas en escalera (Riesgo alto): siguen la línea de unión de los ladrillos o bloques y están asociadas a asentamientos de la estructura.

siguen la línea de unión de los ladrillos o bloques y están asociadas a asentamientos de la estructura. Daños en elementos de concreto (Riesgo muy alto): grietas profundas en columnas o vigas, desprendimiento de concreto, manchas de óxido o acero expuesto exigen una revisión técnica urgente y no habitar el espacio.

Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no Foto: Blu Radio

¿Cuándo es necesario llamar a un experto?

El profesor Blandón señaló que se debe contactar a los organismos de emergencia o a un ingeniero civil cuando las grietas superen los 2 o 3 milímetros de grosor, presenten forma de X en muros de concreto o afecten directamente columnas y vigas.



Derrumbe de edificios en Manizales AFP

En caso de fisuras menores, las autoridades recomiendan guardar la calma y evitar saturar la línea de emergencias 123, reservando este canal para zonas con colapsos o desprendimientos severos. Ante dudas leves, se aconseja tomar fotografías con un elemento de referencia (como una moneda o regla), registrar la fecha y consultar con profesionales de las facultades de ingeniería o administraciones de los edificios antes de reocupar el inmueble.