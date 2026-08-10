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Blu Radio  / Nación  / Cómo identificar si las grietas tras un temblor representan peligro en su vivienda

Cómo identificar si las grietas tras un temblor representan peligro en su vivienda

Guía para saber si las fisuras en muros, columnas y marcos representan un daño leve o estructural.

Inspección de grietas y fisuras en una pared tras un sismo para evaluar riesgo estructural
Inspección de grietas y fisuras en una pared tras un sismo para evaluar riesgo estructural
Imagen generada con Gemini
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

Tras un temblor, el retorno a las viviendas e instalaciones requiere una revisión cuidadosa para verificar si la infraestructura sufrió afectaciones que comprometan la seguridad. De acuerdo con especialistas en ingeniería civil y estructuras, la forma, el grosor y la ubicación de las grietas permiten determinar el nivel de riesgo y la necesidad de llamar a un profesional.

El ingeniero civil y profesor de la Universidad Nacional, John Jairo Blandón, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, explicó las pautas fundamentales que deben seguir los ciudadanos al ingresar a un inmueble golpeado por un temblor.

Inspección inicial y primeros elementos de revisión

Antes de ingresar, se debe evaluar el entorno exterior para descarta caídas de objetos como macetas, plantas o elementos desprendidos en balcones, antepechos y terrazas.

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Una vez dentro de la vivienda, una primera comprobación práctica consiste en revisar el funcionamiento de puertas y ventanas. Si presentan problemas repentinos para abrir o cerrar, es una señal de que la estructura sufrió movimientos que alteraron su alineación.

Tipos de grietas y niveles de riesgo

El grosor y la dirección de los daños en las paredes definen el impacto en la construcción:

  • Fisuras superficiales (Riesgo bajo): marcas muy delgadas y finas, de grosor similar al de un cabello. Afectan únicamente el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan peligro estructural.
  • Grietas verticales (Riesgo bajo a moderado): trazos rectos de arriba abajo originados por retracción o movimientos menores. Requieren monitoreo para verificar si aumentan de tamaño.
  • Grietas horizontales (Riesgo moderado a alto): indican empujes, deformaciones o deflexión en la parte superior del muro, lo que exige atención técnica.
  • Grietas en X o diagonales (Riesgo alto): ubicadas en muros, vigas o columnas, reflejan movimientos estructurales, sobrecarga o asentamientos. Requieren evaluación inmediata por parte de un experto.
  • Grietas en escalera (Riesgo alto): siguen la línea de unión de los ladrillos o bloques y están asociadas a asentamientos de la estructura.
  • Daños en elementos de concreto (Riesgo muy alto): grietas profundas en columnas o vigas, desprendimiento de concreto, manchas de óxido o acero expuesto exigen una revisión técnica urgente y no habitar el espacio.
Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no
Cómo saber si las grietas tras un sismo son peligrosas o no
Foto: Blu Radio

¿Cuándo es necesario llamar a un experto?

El profesor Blandón señaló que se debe contactar a los organismos de emergencia o a un ingeniero civil cuando las grietas superen los 2 o 3 milímetros de grosor, presenten forma de X en muros de concreto o afecten directamente columnas y vigas.

Derrumbe de edificios en Manizales
Derrumbe de edificios en Manizales
AFP

En caso de fisuras menores, las autoridades recomiendan guardar la calma y evitar saturar la línea de emergencias 123, reservando este canal para zonas con colapsos o desprendimientos severos. Ante dudas leves, se aconseja tomar fotografías con un elemento de referencia (como una moneda o regla), registrar la fecha y consultar con profesionales de las facultades de ingeniería o administraciones de los edificios antes de reocupar el inmueble.

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