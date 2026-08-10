Temblor en Colombia: varias estructuras colapsadas deja el sismo en Pereira

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió durante la mañana de este lunes diferentes zonas de Colombia. En Pereira, las primeras informaciones señalan daños en algunas estructuras y el colapso de varias edificaciones.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran parte de las afectaciones registradas en la ciudad. Las fotografías y videos permiten observar los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Ante este tipo de emergencias, la preparación y la manera de actuar durante el movimiento son fundamentales. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá entrega una serie de recomendaciones para responder ante un sismo.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Una de las principales recomendaciones es elaborar un plan familiar de emergencias, en el que se establezcan responsabilidades y acuerdos para responder ante una situación de este tipo.

También es importante identificar los riesgos y las salidas de emergencia de la vivienda, reconocer el entorno, establecer puntos de encuentro y tener disponibles los contactos de emergencia.

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La preparación incluye reducir posibles vulnerabilidades dentro del hogar, como fijar muebles y tejas, además de mantener listo un kit de emergencias en un sitio de fácil acceso, preferiblemente cerca de la salida.

Este equipo debe contar con alimentos no perecederos, agua para tres días, utensilios para comer, radio AM/FM, linterna con baterías de repuesto, documentos personales, elementos básicos de aseo, llaves, una muda de ropa, dinero en efectivo, manta, silbato, encendedor, velas y botiquín de primeros auxilios.

¿Cómo actuar durante un temblor?

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Si el lugar cuenta con una edificación sismorresistente, la recomendación es mantener la calma, agacharse y asumir una posición de seguridad debajo de un mueble fuerte o junto a una pared interior.

La posición consiste en proteger la cabeza y la nuca con las manos, arrodillarse y acercar la cabeza a las rodillas para adoptar una posición fetal.

Durante el movimiento se debe evitar ubicarse debajo de marcos de puertas, alejarse de ventanas, estanterías, lámparas y otros objetos que puedan caer. Además, no se deben utilizar los ascensores.

Si la persona se encuentra en el exterior, debe dirigirse hacia un espacio abierto, lejos de edificios, postes, árboles y cableado, y cubrirse hasta que termine el movimiento.

Una vez finalice el sismo, se recomienda cortar los suministros de energía, luz y gas y evacuar de manera ordenada siguiendo las indicaciones de los brigadistas. En edificaciones que no sean sismorresistentes, la evacuación debe realizarse lo más pronto posible conforme al plan de emergencias establecido.