Ataque con drones y disparos en Rioblanco, Tolima, es atribuido a disidencias de las FARC

La alcaldía del municipio de Rioblanco, en Tolima, fue atacada este domingo con drones y disparos, sin dejar víctimas por no ser un día laborable, informó la gobernadora regional, Adriana Magali Matiz.

"En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la fuerza pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación", afirmó Matiz en su cuenta de X.

La gobernadora detalló que el ataque causó una "profunda preocupación" en la población y apuntó a grupos armados ilegales como responsables ya que en esa zona operan las disidencias de las FARC.

"Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía", dijo Matiz.



En un video publicado por la gobernadora se ve el humo que sale de una de las fachadas de la alcaldía, mientras que en otros se escuchan algunos disparos al aire.

Un ataque con dron contra la alcaldía de Rioblanco, sumado a disparos que se reportan en la zona, genera una profunda preocupación por la seguridad de nuestra comunidad. Afortunadamente, no se reportan personas heridas.



Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la… pic.twitter.com/u32QPrEVpm — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 9, 2026

"Rioblanco necesita en este momento toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes", sostuvo la gobernadora.

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Por su parte, la Quinta División del Ejército Nacional atribuyó el ataque al Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las FARC. "Rechazamos categóricamente el ataque terrorista perpetrado por el GAO-r Frente Ismael Ruiz contra la población civil en el municipio de Rioblanco, en especial hacia la Alcaldía".

Asimismo, indicaron que las tropas del Batallón de Infantería N.17 hicieron varios disparos para intentar persuadir a los atacantes. "Tropas del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo de la Sexta Brigada generaron varios disparos para tratar de neutralizar la intención que tenían con los drones".

#ComunicadoOficial |Rechazamos categóricamente el ataque terrorista perpetrado por el GAO-r Frente Ismael Ruiz contra la población civil en el municipio de Rioblanco en especial hacia la Alcaldía.



Tropas del Batallón de Infantería N.17 general Domingo Caicedo de la… pic.twitter.com/zUDzYyqZgL — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) August 9, 2026

Colombia vive una escalada de violencia y ataques con explosivos que comenzaron la víspera en varias partes del país, y dejaron un policía muerto, un día después de la investidura delAbelardo De La Espriella como nuevo presidente.

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La Defensoría del Pueblo pidió este domingo prevenir estos atentados y puntualizó que entre el viernes y el sábado pasado hubo "ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos" en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

El hecho más grave tuvo lugar en San Roque, en el departamento del Cesar, donde fue atacado el puesto policial de esa localidad con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años de edad, 18 de ellos en la Policía Nacional.

