Ideam emite alertas por altas temperaturas en el país: estas serán las regiones más afectadas

El comportamiento de las temperaturas durante los primeros días de agosto encendió las alertas de Ideam, que identificó una persistencia de registros superiores a los valores climatológicos de referencia para este mes como consecuencia del fenómeno de El Niño que ya está presente en el país y que continuará intensificándose en este segundo semestre del año.

El análisis de la entidad meteorológica encontró condiciones compatibles con una ola de calor más intensa en amplias zonas del territorio nacional, debido a varios días consecutivos con temperaturas máximas por encima de los registros de referencia de 1991-2020.

La situación tiene especial relevancia en diferentes sectores del país, donde las condiciones cálidas se han mantenido durante la primera semana de agosto.

¿Cuáles son las regiones más afectadas por las altas temperaturas?

El Caribe colombiano concentra parte de los registros más destacados. El Ideam reportó condiciones cálidas en municipios como Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Manaure, Soledad y Corozal, además del área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También se identificó persistencia de temperaturas elevadas en el Magdalena Medio y el nororiente, con registros en municipios de Santander y Norte de Santander. En la Orinoquía, Arauca y Paz de Ariporo presentaron condiciones cálidas.

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El fenómeno también alcanzó sectores de la región Andina, con registros en Antioquia, Boyacá, Caldas, Tolima y Cundinamarca. En el Pacífico, el Ideam identificó condiciones cálidas en zonas de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

De las 119 estaciones analizadas, 61 presentaron aumentos consecutivos de la temperatura máxima frente a la climatología de referencia.

¿Qué temperaturas se esperan en los próximos días?

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El pronóstico del Ideam anticipa un incremento de las temperaturas en amplios sectores, especialmente en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, donde los máximos estarán, en promedio, entre 31 °C y 38 °C.

Los registros más elevados previstos corresponden a Valledupar, con 38 °C; Cúcuta, con 37 °C; Neiva y Riohacha, con 36 °C, y Montería, con 35 °C.

La combinación de temperaturas altas y humedad favorecerá sensaciones térmicas superiores a la temperatura del aire. Ante esto el Ideam señala que varias zonas mantienen niveles de alerta entre naranja y roja.

¿Cómo está el riesgo de incendios por las altas temperaturas?

El comportamiento de las alertas por incendios de la cobertura vegetal también refleja el impacto de las condiciones meteorológicas.

Durante los primeros días de agosto aumentaron las alertas, especialmente entre el 1 y el 3, cuando se registró el mayor número de municipios bajo vigilancia y crecieron las alertas rojas.

#IdeamInforma | IDEAM registra temperaturas máximas por encima de los valores históricos



El comportamiento de las temperaturas registrado el 8 de agosto evidencia nuevos máximos en algunas zonas del país y valores superiores a la climatología de referencia. pic.twitter.com/9RQokqgmuS — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) August 9, 2026

Los mayores incrementos hacia alerta roja se presentan en Cesar, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Sucre, seguidos por sectores de Antioquia, Caldas y Santander.

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El Ideam señala que la persistencia del tiempo seco y las altas temperaturas favorecen el secamiento de la vegetación y, con ello, condiciones propicias para la ocurrencia y propagación de incendios.