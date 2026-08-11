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De La Espriella visita Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

El presidente, quien viajó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, se reunió a su llegada con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas afectadas.

Terremoto Manizales.
Terremoto Manizales.
Foto: Blu Radio.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella, llegó a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país.

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"Camino al Eje Cafetero para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer", anunció esta mañana el mandatario en su cuenta de X.

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El presidente, quien viajó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, se reunió a su llegada con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas afectadas.

Presidente Abelardo De La Espriella en Pereira
Presidente Abelardo De La Espriella en Pereira
Crédito: X @ABDELAESPRIELLA

Durante la conversación entre ambas autoridades, el mandatario consultó al alcalde cuáles eran las principales necesidades de la ciudad, mientras que Salazar le informó sobre la llegada de rescatistas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

"En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.

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