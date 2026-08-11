Altas cortes y entidades del Estado convocan a donar a funcionarios un día de salario tras terremoto

La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil convocaron a sus funcionarios a participar voluntariamente en una iniciativa de solidaridad con las familias afectadas por el sismo registrado el lunes 10 de agosto.

La convocatoria también cuenta con el respaldo de la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia y busca recaudar recursos para apoyar a las personas afectadas por la emergencia registrada en diferentes municipios del país.

En un comunicado conjunto, las entidades señalaron que actualmente el país enfrenta “una grave emergencia” y que existe una “necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”.

Militares en la búsqueda de personas en Pereira tras en terremoto. Foto cortesía Ejército.

Por esta razón, hicieron un llamado a los servidores y servidoras que tengan la posibilidad y deseen participar para que donen voluntariamente un día de salario. La iniciativa busca que los recursos recaudados sean destinados a las regiones que resultaron más afectadas por el sismo.



“Ante esta situación, convocamos a nuestros servidores y servidoras que puedan y deseen hacerlo a sumarse voluntariamente a esta iniciativa mediante la donación de un día de salario, como una expresión concreta de solidaridad con quienes hoy lo necesitan”, indicaron las entidades.

El comunicado destaca además el impacto que puede tener este aporte para las familias damnificadas. “Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, señalaron.

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La donación será voluntaria y los funcionarios interesados podrán autorizar el descuento correspondiente de su salario. Para hacerlo, deberán solicitar ante la entidad a la que pertenecen el formato de autorización de descuento, con el propósito de que el aporte sea efectuado sobre el pago correspondiente al mes de agosto.

De acuerdo con la convocatoria, el dinero recaudado será posteriormente trasladado a las zonas afectadas. Las entidades informaron que los recursos serán entregados durante los primeros días de septiembre a las regiones que presentan mayores afectaciones.