Así vivieron en Chocó nuevo sismo de magnitud 3.8

El departamento del Chocó se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad tras registrarse un fuerte sismo y sus posteriores réplicas. En medio de este escenario, Marino Moreno Chaverra, líder social, comunicador y concejal de Quibdó, conversó con Blu Radio para describir la gravedad del panorama y la profunda zozobra en la que habitan los ciudadanos de la región.

El pánico y la falta de sueño en las calles de Quibdó

La reciente actividad sísmica desató la angustia generalizada entre los habitantes, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares ante el temor de colapsos estructurales en una capital que ha visto crecer exponencialmente sus edificaciones.

Según Moreno Chaverra, la reacción inmediata de la comunidad refleja el estado de tensión en el territorio: "la gente se tiró una vez a la calle asustada, preocupada, muchas casas averadas y el pánico es total, la gente no ha dormido". El líder social agregó que el ambiente que se respira en la capital chocoana es "de un caos total. La gente está nerviosa, muy nerviosa, llena de pánico".

Esta situación de alerta máxima se ha visto agravada por la llegada constante de alertas tecnológicas a los dispositivos de los ciudadanos, lo que impide el descanso de la comunidad: "están llegando las alarmas en los teléfonos móviles y entonces la gente salió alarmada".



A nivel personal, Moreno Chaverra relató el fuerte impacto psicológico que ha tenido este sismo, señalando que "fue un un tendor de mis 46 años que tengo una cosa contarla es Dios mío, Dios le da la posibilidad a uno de contarla, pero es un tema que creo que yo no lo puedo aguantar más".

Quibdó, en el Chocó, es la ciudad que más rechaza vehículos en la revisión tecnomecánica Foto: Alcaldía de Quibdó

Colapso en los servicios públicos e infraestructura dañada

El movimiento telúrico no solo golpeó el estado emocional de la población, sino que generó graves averías en la infraestructura básica de la región, empeorando las de por sí complejas condiciones de la ciudadanía. El concejal advirtió sobre la magnitud del impacto en los servicios esenciales: "La infraestructura infraestructura de telecomunicaciones energética y de red de agua ha sufrido daños".

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Quibdó experimentó un apagón eléctrico que se extendió por 14 horas, mientras que la señal de telefonía celular e internet estuvo totalmente caída durante aproximadamente 20 horas.

El propio Moreno Chaverra explicó que para lograr sostener la comunicación con los medios de comunicación tuvo que recurrir temporalmente a una señal externa: "Solamente estoy aquí teniendo un poco de señal que me están dando de un Starlink". Por su parte, el acceso al agua potable se redujo de manera crítica, llegando únicamente a cubrir entre un "15%, 15, 20% en algunos sectores" de la capital.

Escuche aquí la entrevista: