SGC reporta al menos 20 réplicas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado al menos 20 movimientos sísmicos posteriores al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes 10 de agosto. La mayoría de las réplicas han tenido como epicentro la zona de San José del Palmar, en Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento a la actividad sísmica registrada después del fuerte terremoto de magnitud 7,4, ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes y cuyo epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con los registros del SGC, durante las horas posteriores al evento principal se han presentado al menos 20 réplicas, con magnitudes que van desde alrededor de 2,0 hasta 4,8.

Las réplicas se concentran en San José del Palmar

Los movimientos registrados tienen profundidades que oscilan aproximadamente entre 75 y 103 kilómetros. Entre los eventos reportados por el SGC se destacan:



4,8: a las 8:18 a. m. , con una profundidad de 94 km.

, con una profundidad de 94 km. 3,4: a las 8:31 a. m. , con una profundidad de 92 km.

, con una profundidad de 92 km. 2,9: a las 8:34 a. m., con una profundidad de 90 km.

con una profundidad de 90 km. 3,0: a las 8:38 a. m., con una profundidad de 91 km.

con una profundidad de 91 km. 2,3: a las 8:51 a. m., con una profundidad de 86 km.

con una profundidad de 86 km. 2,4: a las 9:17 a. m., con una profundidad de 80 km.

con una profundidad de 80 km. 2,4: a las 9:25 a. m. , con una profundidad de 84 km.

, con una profundidad de 84 km. 3,8: a las 10:01 a. m., con una profundidad de 88 km.

con una profundidad de 88 km. 2,5: a las 10:33 a. m. , con una profundidad de 99 km.

, con una profundidad de 99 km. 2,4: a las 10:48 a. m., con una profundidad de 86 km.

con una profundidad de 86 km. 2,7: a las 12:33 p. m., con una profundidad de 86 km.

con una profundidad de 86 km. 2,5: a las 2:30 p. m., con una profundidad de 85 km.

con una profundidad de 85 km. 2,1: a las 2:37 p. m., con una profundidad de 81 km.

El SGC ha localizado estos eventos principalmente en el área de San José del Palmar, con municipios del Valle del Cauca como El Cairo y Argelia entre las poblaciones más cercanas a los epicentros.

Terremoto hoy en Colombia en vivo

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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrió a las 7:34 a. m.

El movimiento principal se registró a las 7:34 a. m., con una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 kilómetros, de acuerdo con el reporte del SGC.

El terremoto fue sentido con fuerza en diferentes regiones del país, incluidas ciudades como Bogotá y Cali, y provocó afectaciones en varias zonas.

Las autoridades mantienen activados los protocolos de evaluación de daños y atención de emergencias mientras continúa el monitoreo de la actividad sísmica en el occidente del país.

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¿Qué son las réplicas de un terremoto?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal y se producen por el reajuste de las rocas y las estructuras geológicas en la zona afectada. Su magnitud puede variar y no es posible determinar con certeza cuántas se producirán ni durante cuánto tiempo continuarán.

Nota: El listado corresponde a los eventos reportados en el registro consultado del SGC y puede aumentar a medida que la entidad procese y publique nuevos datos.