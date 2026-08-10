Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia por el potente terremoto de magnitud 7,4

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

"La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo De La Espriella", escribió Rubio en X.



"Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de la embajada en Bogotá para obtener la información más reciente", agregó en su mensaje.