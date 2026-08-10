En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Gobierno Abelardo De La Espriella
Abatido alias ‘El Ruso’

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia por el potente terremoto de magnitud 7,4

Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia por el potente terremoto de magnitud 7,4

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el puesto de mando unificado en Bogotá.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el puesto de mando unificado en Bogotá.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció este lunes el apoyo de su país a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país, causó graves daños en varias ciudades del oeste y el centro y deja al menos 20 muertos.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo en redes sociales que la Administración de Donald Trump está monitoreando de cerca la situación y que "está lista para apoyar" al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

Últimas noticias

Terremoto en Cali
Nación

Estos son los puntos de acopio donde puede donar insumos médicos para los afectados por el terremoto

Presidente De La Espriella con mindefensa desde Quibdó
Nación

Presidente De La Espriella anuncia subsidios de arriendo para afectados por terremoto en Chocó

"La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo De La Espriella", escribió Rubio en X.

"Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben inscribirse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de la embajada en Bogotá para obtener la información más reciente", agregó en su mensaje.

Puede leer:

Abelardo De La Espriella
Nación

Presidente De La Espriella activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres tras terremoto de 7.4

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). Al menos 20 edificios sufrieron graves daños por consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico.
Nación

¿Puede ocurrir una réplica de gran magnitud? Esto dice el director del Servicio Geológico Colombiano

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Terremotos

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad