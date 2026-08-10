Presidente De La Espriella activa Comité Nacional para el Manejo de Desastres tras terremoto de 7.4

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, asumió directamente la coordinación de la respuesta del Gobierno tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país y que dejó daños materiales en diferentes ciudades.

En sus primeros pronunciamientos sobre la emergencia, el mandatario ordenó convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y que comenzó a evaluar la situación junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"Ante el temblor registrado hace pocos minutos, he ordenado convocar de inmediato al Comité Nacional para el Manejo de Desastres", señaló el jefe de Estado.

El presidente explicó que el objetivo inicial es recopilar los reportes provenientes de las diferentes regiones del país para establecer las afectaciones y coordinar las acciones necesarias.



"En este momento estamos con la UNGRD evaluando la situación, para conocer los reportes de todo el territorio nacional y coordinar las acciones que sean necesarias", agregó.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Abelardo ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado

Posteriormente, el mandatario volvió a pronunciarse sobre la emergencia y anunció nuevas medidas para atender las zonas afectadas.

Abelardo aseguró que asumió directamente el liderazgo de la respuesta en San José del Palmar, Chocó, municipio señalado como epicentro del terremoto, y ordenó instalar allí un Puesto de Mando Unificado (PMU).

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"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", manifestó.

Además, el presidente indicó que solicitó al director de la UNGRD un reporte detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

El mandatario también anunció que se desplazará personalmente a Pereira para acompañar a las personas afectadas y verificar la respuesta de las entidades del Gobierno.

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"También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por la Patria!", afirmó.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento telúrico se registró a las 7:34 de la mañana de este lunes y tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El SGC reportó inicialmente una magnitud de 6,7, pero posteriormente actualizó la información y estableció que el terremoto alcanzó una magnitud de 7,4, con una profundidad de 82 kilómetros.

El movimiento se sintió en varias ciudades del centro y occidente del país, entre ellas Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín.

Las autoridades comenzaron a verificar las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico en diferentes puntos del país.

En Cali y Manizales se reportó el desprendimiento de partes de las fachadas de varios edificios. En Manizales, además, una de las torres de la catedral sufrió daños.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó a Blu Radio que varias edificaciones presentaban grietas como consecuencia del terremoto.

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"Hay muchos edificios agrietados", señaló el mandatario local, quien indicó que hasta ese momento no se tenía información sobre víctimas.

En Pereira, donde Abelardo anunció que estará personalmente para verificar la respuesta del Gobierno, también se reportaron importantes daños estructurales en diferentes edificaciones. El aeropuerto de la capital de Risaralda presentó afectaciones y algunas estructuras registraron derrumbes parciales.