Duras afectaciones en Manizales tras sismo de 7.4 en Colombia: varios edificios desplomados

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 se registró en Colombia durante la mañana del 10 de agosto de 2026. De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió sobre las 7:34 de la mañana.

El reporte publicado por la entidad técnica ubicó el epicentro del evento sísmico en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes regiones del país.

Ante ello, Manizales sería uno de los lugares donde se han reportado posibles afectaciones tras el fuerte sismo.

Un edificio afectado por fuerte terremoto en Colombia

¿Qué daños se han reportado en Manizales?

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El sismo de 7,4 habría dejado serias afectaciones en la ciudad de Manizales, en el departamento de Caldas. Según lo reportado en redes sociales, una catedral y varios edificios habrían sufrido daños por el movimiento telúrico.

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el temblor habría ocasionado que escombros cayeran sobre las vías, dejando vehículos atrapados y personas heridas, aunque todavía no se ha confirmado cuántas estarían afectadas por este movimiento.

Las columnas de varios edificios habrían colapsado y el sector de El Cable estaría entre los más afectados, debido a que algunas estructuras habrían cedido y los escombros habrían caído sobre vehículos, dejando serias afectaciones para la ciudadanía.

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Las autoridades continúan verificando la situación para establecer el balance de daños y determinar si existen personas afectadas por el movimiento telúrico.

Emiten alerta por el temblor

Por ahora, las autoridades adelantan la verificación de posibles afectaciones en infraestructura, viviendas y vías, así como la atención de las personas que hayan resultado heridas.

La información sobre el número de heridos, daños materiales y posibles personas afectadas continúa en desarrollo y podría cambiar a medida que avancen las evaluaciones de los organismos de socorro.

El SGC también ha advertido que sus datos sobre magnitud y características del evento pueden ser actualizados conforme se analice la información sismológica disponible.