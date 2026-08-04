Tribunal Administrativo Cundinamarca admite demanda: buscan suspender posesión presidencial en Cali

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido formalmente una demanda que pretende frenar la posesión del presidente Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali

La información revelada por el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, señala que el recurso judicial se presenta apenas tres días antes de que se lleve a cabo el evento, lo cual pone en vilo los preparativos que ya se encuentran en marcha en la capital del Valle del Cauca.

Fundamentos jurídicos y derechos amenazados

La acción judicial, identificada como una acción popular con solicitud de medida cautelar urgente, fue interpuesta por el ciudadano David Fernando Cano Masuera. El demandante argumenta que el traslado de la sede del Congreso a Cali para el acto de posesión amenaza una serie de derechos colectivos fundamentales.

Entre estos se destacan la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, así como la legalidad del gasto y la publicidad de la función pública.



Entidades accionadas y cuestionamientos logísticos

El proceso legal vincula a una amplia gama de instituciones del Estado colombiano. Entre los accionados se encuentran el Congreso de la República (tanto el Senado como la Cámara de Representantes y sus mesas directivas), el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares

Los argumentos presentados por Cano Masuera sugieren irregularidades en el proceso legislativo que permitió el cambio de sede. Específicamente, se menciona que la votación en el Congreso debió ser nominal y que existen dudas sobre la disponibilidad de fondos y las garantías de seguridad para un evento de tal magnitud fuera de Bogotá

Pruebas exigidas por el Tribunal

Al admitir la demanda, el Tribunal ha solicitado de manera extraordinaria una serie de pruebas certificadas y verificables a las autoridades correspondientes. La justicia busca revisar el texto exacto del acuerdo entre el Senado y la Cámara, las proposiciones aprobadas, las constancias de radicación y las órdenes del día definitivas.

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Asimismo, se han requerido las actas de sesión y las certificaciones de quórum deliberatorio y decisorio para comprobar la legalidad de las actuaciones que permitieron el traslado de la sede del Congreso para la posesión presidencial.

Incertidumbre a días del evento

La admisión de esta demanda ha causado sorpresa debido a la proximidad de la fecha establecida para el acto oficial. Según lo discutido en Blu Radio, resulta "increíble" que se abra esta disputa jurídica cuando todo el montaje logístico para la posesión ya está listo en Cali. No obstante, el Tribunal busca asegurar que todas las actuaciones de las corporaciones públicas se hayan ajustado estrictamente a la ley antes de permitir que el evento proceda