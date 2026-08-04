“Explosivos, drones y vandalismo”: MinDefensa confirma amenazas para la posesión de De La Espriella

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno Nacional ha identificado serias amenazas de seguridad que buscan afectar la próxima posesión presidencial. Según el funcionario, el dispositivo de seguridad, que cuenta con la movilización de más de 11.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, está articulado para neutralizar riesgos específicos que han sido detectados por labores de inteligencia en Cali.

“Si estamos allá es porque hay riesgos. Si no existieran riesgos, pues no existiría la fuerza pública”, aseguró el ministro en diálogo con Mañanas Blu, justificando el traslado del centro de operaciones a la capital del Valle del Cauca.

¿Cuáles son las amenazas reales detectadas para la posesión?

El general (r) Sánchez categorizó los riesgos en tres frentes principales que mantienen en alerta máxima a los organismos de seguridad:

Terrorismo con explosivos: El ministro confirmó la existencia de información sobre intentos de camuflar explosivos para infiltrarlos en el evento, utilizando modalidades similares a ataques previos en Cali y el Catatumbo, donde se emplearon vehículos escolares o de carga.

El ministro confirmó la existencia de información sobre intentos de camuflar explosivos para infiltrarlos en el evento, utilizando modalidades similares a ataques previos en Cali y el Catatumbo, donde se emplearon vehículos escolares o de carga. Ataques con drones: Se ha desplegado una capacidad antidrones especializada para proteger el espacio aéreo del evento.

Se ha desplegado una capacidad antidrones especializada para proteger el espacio aéreo del evento. Vandalismo: Ante el promedio diario de 33 protestas sociales en el país, las autoridades se preparan para prevenir que la movilización ciudadana sea instrumentalizada para generar caos.

Respecto a la magnitud de los explosivos, el ministro precisó: “Lo que tenemos en este momento ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza y por ello es que hemos desplegado las capacidades”.



Panorámica aérea de la Arena USC, un recinto multipropósito ubicado en el campus de la Universidad Santiago de Cali. El auditorio cuenta con una moderna estructura rodeada de zonas verdes y vistas a las montañas del sur de la ciudad. Foto Universidad Santiago de Cali

¿Qué grupos ilegales estarían detrás de los intentos de sabotaje?

De acuerdo con el titular de la cartera de Defensa, la inteligencia estatal ha identificado que las principales amenazas provienen de las disidencias de alias ‘Mordisco’ y el ELN. El funcionario explicó que, al ser un evento de trascendencia nacional, estos grupos buscan mostrar capacidad de daño.

“Recordemos cómo actúan los criminales, tienden a mostrar poder en eventos de este tipo. A pesar de decapitar esas cabezas (con la neutralización de cabecillas como alias ‘Ñeque’ y ‘Marlon’), sigue la amenaza latente”, afirmó el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una entrevista en los estudios de Blu Radio. Foto: Blu Radio

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¿Por qué las cifras de criminalidad generan debate público?

Durante la entrevista, se confrontaron las cifras oficiales con los informes recientes de organizaciones como Indepaz, que sugieren un crecimiento del 90% en los grupos armados ilegales. El ministro Sánchez defendió la gestión institucional argumentando que, durante los últimos cuatro años, se han neutralizado 17.000 integrantes de grupos al margen de la ley.

“¿De dónde sale esa capacidad de recuperación criminal? Principalmente de la razón por la cual ellos existen, que es la economía criminal: la minería ilegal y el narcotráfico”, sostuvo el ministro. Además, insistió en que el análisis de la seguridad debe basarse en tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes y no solo en variaciones absolutas de cantidad, citando reducciones en departamentos como Putumayo y Antioquia.

¿Qué falló en la política de ‘paz total’ según el Ministerio?

Al ser cuestionado sobre las dificultades de la actual administración para contener a los grupos armados, el ministro Sánchez fue enfático en señalar errores de enfoque durante las negociaciones. “Aquí no hay que tapar absolutamente nada; errores que se cometieron o que no se debieron haber hecho”, puntualizó.

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Entre los puntos críticos, el ministro destacó tres fallas:

Cese al fuego: Se implementó de manera prematura antes de lograr avances sustanciales en las negociaciones.

Se implementó de manera prematura antes de lograr avances sustanciales en las negociaciones. Perfil de los negociadores: El equipo debía tener una mayor experticia en el combate a las economías ilegales.

El equipo debía tener una mayor experticia en el combate a las economías ilegales. Exceso de confianza: Se dio credibilidad a promesas de paz de criminales que, según la inteligencia del Estado, solo buscaban ganar tiempo.

El ministro concluyó reiterando que el Gobierno se mantiene al frente de la seguridad para garantizar que la transición presidencial ocurra bajo estrictas condiciones de tranquilidad, priorizando el trabajo de inteligencia para anticiparse a cualquier intento de alteración del orden público.