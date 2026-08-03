Los movimientos que haría Abelardo De La Espriella en la cúpula militar cuando sea presidente

El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en Voz Populi los movimientos en la cúpula militar que realizaría el presidente electo Abelardo De La Espriella después de su posesión el 7 de agosto en Cali. El nuevo Gobierno apostaría por el reintegro de varios oficiales retirados durante la administración de Gustavo Petro para liderar la estrategia de seguridad y la ofensiva contra los grupos armados ilegales.

Uno de los principales cambios sería el nombramiento del general en retiro Erick Rodríguez como comandante general de las Fuerzas Militares, en reemplazo del general Hugo Alejandro López. Para asumir ese cargo, Rodríguez tendría que ser reincorporado al servicio activo, luego de haber pasado a retiro hace cerca de dos meses tras reconocer públicamente que las disidencias de alias 'Calarcá' estaban presionando y extorsionando a comunidades para influir en las elecciones, declaraciones que derivaron en su salida de la institución.

Asimismo, el general Carlos Carrasquilla sería designado como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Por su parte, el Ejército Nacional quedaría bajo el mando del general José Bertulfo Soto, quien ha comandado la Quinta División y es reconocido por su trayectoria operacional. En la misma línea, el general Óscar Murillo sería reincorporado para asumir como segundo comandante del Ejército, mientras que el brigadier general Samuel Salinas regresaría al servicio activo como inspector general de la institución.

Miembros del Ejército Nacional. Foto: imagen de archivo, Ejército.

Ricardo Ospina aseguró que estos eventuales nombramientos responden a la intención del nuevo Gobierno de fortalecer el liderazgo militar con oficiales de amplia experiencia en operaciones.



En cuanto a las demás fuerzas, la información revelada indica que el general Luis Enrique Méndez sería el nuevo director de la Policía Nacional en reemplazo del general William Rincón, para lo cual también tendría que ser reincorporado al servicio activo. Entre tanto, para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) suena el general Edgar Falla, actual comandante de operaciones, mientras que en la Armada Nacional los opcionados serían el vicealmirante Hernando Enrique Matos y el almirante Orlando Grisales.

No obstante, Ospina aclaró que ninguno de estos nombramientos ha sido oficializado por el presidente electo Abelardo De La Espriella ni por el designado ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora. De concretarse, la nueva cúpula militar estaría conformada por varios oficiales reincorporados, quienes tendrían la misión de liderar la estrategia de seguridad del Gobierno a partir del inicio del nuevo mandato el próximo 7 de agosto.