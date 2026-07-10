Mindefensa pide a las fuerzas militares respetar la línea de mando hasta el 6 de agosto

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública a respetar la línea de mando y acatar las órdenes del Gobierno nacional hasta el último día del actual mandato presidencial.

"Quiero ser muy enfático en esto, recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes, y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen", afirmó.

Las declaraciones se dieron en medio de la rendición de cuentas de la cartera, donde también reiteró el compromiso de la fuerza pública con el respeto al orden constitucional y con garantizar una transición de Gobierno segura, tranquila y en completa normalidad para todos los colombianos.

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Suministrada

Sánchez aseguró, además, que el sector Defensa respetará las decisiones de las autoridades electorales y acompañará el proceso de cambio de gobierno. "El presidente actual es el presidente de todos los colombianos hasta el día 6 de agosto de 2026, y a partir de allá será un nuevo presidente", señaló.



El ministro concluyó que la fuerza pública responde a las instituciones y no a personas en particular, por lo que aseguró que se debe mantener el mismo compromiso con el presidente electo que asumirá el cargo tras la posesión del próximo 7 de agosto.