Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá a posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá a la ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. El evento se llevara a cabo el próximo viernes 7 de agosto en Santiago de Cali, en una histórica jornada fuera de Bogotá.

La llegada del máximo dirigente del fútbol global forma parte del grupo de delegaciones internacionales de alto nivel que acompañarán el inicio del periodo gubernamental 2026-2030.

La confirmación fue ratificada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien anunció la asistencia de diez delegaciones internacionales encabezadas por jefes de Estado, diplomáticos y líderes de organismos multilaterales.



¿Quiénes asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Junto al presidente de la FIFA, la ceremonia contará con la presencia del rey Felipe VI de España y de siete mandatarios de América Latina.

Entre los jefes de Estado que confirmaron su presencia en la capital del Valle del Cauca figuran:



Javier Milei, presidente de Argentina.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Laura Fernández, presidenta de Costa Rica.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

Asimismo, acudirán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira.



En el ámbito internacional destaca además la asistencia del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en el marco del anuncio de reanudación de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La investidura presidencial tendrá como sede la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, un complejo multipropósito con capacidad para 2.300 personas equipado con tecnología de punta y helipuerto.

El traslado de la sede protocolaria marca un hito al ser la primera vez en la historia republicana reciente en que la jura del jefe de Estado se traslada fuera de la capital colombiana.

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Tras la ceremonia ante la mayoría del Congreso de la República, De La Espriella prevé desplazarse al Cantón Militar Pichincha para presidir un acto de reconocimiento a las Fuerzas Militares y de Policía.