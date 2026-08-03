La respuesta de la Casa de Nariño a aterrizaje de avión de Petro en Tolú

La Casa de Nariño respondió a las dudas que surgieron tras el aterrizaje del avión presidencial en el aeropuerto Golfo de Morrosquillo, en Tolú (Sucre), durante el fin de semana, luego de que se conocieran imágenes de la aeronave llegando a la terminal sin que el presidente Gustavo Petro descendiera del avión.

El jefe de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Hernández, explicó a Mañanas Blu que las imágenes del aterrizaje fueron registradas por el equipo oficial de prensa de la Presidencia, que se encontraba en tierra para documentar la operación.

Según la versión entregada por la Casa de Nariño, el objetivo era demostrar que la pista del aeropuerto estaba en capacidad de recibir aeronaves de las dimensiones del avión presidencial.

Además, confirmó que el presidente Gustavo Petro sí se encontraba a bordo de la aeronave durante la maniobra.



¿Por qué el avión permaneció en tierra?

Frente a los cuestionamientos sobre los cerca de 15 o 20 minutos que el avión permaneció en tierra antes de despegar nuevamente, Hernández aseguró que esa permanencia hacía parte del cronograma previsto.

Explicó que el tiempo correspondió al trámite habitual para obtener autorización del espacio aéreo antes del despegue, un procedimiento que, según indicó, realiza la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en este tipo de operaciones.

La presencia de autoridades en el aeropuerto

Las explicaciones de la Presidencia se conocieron después de que surgieran preguntas por la presencia en el aeropuerto de varias autoridades locales y nacionales, entre ellas el director de la Aeronáutica Civil y el alcalde de Tolú, quienes esperaban la llegada del mandatario.

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Durante la entrevista, Hernández sostuvo que no existía una actividad distinta a la demostración del aterrizaje y reiteró que la operación se desarrolló conforme a lo previsto.

Sin embargo, en Mañanas Blu también se recordó que la Aeronáutica Civil había distribuido previamente una invitación oficial en la que anunciaba la presencia del presidente Gustavo Petro en la "ceremonia de entrega e inauguración de obras del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo", lo que generó expectativas sobre un acto protocolario con la participación del mandatario.

Gobernadora de Sucre aseguró que no fue invitada

Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, afirmó en entrevista con Mañanas Blu que no asistió al aeropuerto porque no fue convocada al evento.

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La mandataria explicó que el viernes recibió información relacionada con los protocolos de seguridad ante una eventual visita presidencial al departamento, pero señaló que solo conoció la llegada del mandatario al aeropuerto de Tolú a través de los medios de comunicación y de una publicación realizada posteriormente por el propio presidente.

García agregó que ese mismo día se encontraba encabezando la entrega de una obra departamental en Chinulito, en los Montes de María, y señaló que no tenía conocimiento de una actividad oficial en el aeropuerto del Golfo de Morrosquillo.

Aunque la Presidencia insistió en que el aterrizaje correspondió a una demostración técnica de la pista y descartó que existiera otra actividad oficial, las explicaciones continúan generando interrogantes debido a la convocatoria previa realizada por la Aeronáutica Civil y a la presencia de autoridades que esperaban la llegada del jefe de Estado.

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